A Mondovì il lungo week end di Peccati di Gola con mongolfiere, street food e intrattenimenti per bambini e famiglie [FOTO E VIDEO]

È stata molto apprezzata la prima giornata di Peccati di Gola che quest'anno, per la prima volta, ha proposto un'edizione tutta dedicata ad Halloween (leggi qui).

Ieri sera, nel centro storico di Breo, bambini e famiglie hanno potuto apprezzare delizie culinarie, atmosfere incantate e tante attività a tema.

L'incanto però continua fino al 2 novembre con mongolfiere, street food e intrattenimenti. L’evento, come sempre, è a ingresso libero.

Ospite d'onore la zucca di Piozzo, in piazza San Pietro, mentre il padiglione dedicato alla 28ª Fiera Regionale del Tartufo, è in piazzetta Moizo.

E poi musicisti itineranti, artisti di strada e spettacoli che hanno animato piazze e vie come un vero palcoscenico a cielo aperto.

Per i più piccoli laboratori creativi, giochi, truccabimbi e parate con maghi, streghe e creature fantastiche e la casa stregata in piazza Santa Maria Maggiore.

IL PROGRAMMA

Sabato 1° (10-20) ILLUSION MAGIC HALLOWEEN

Ore 15:30-17.30 Volo in mongolfiera vincolata (gratuito, Piazza Ellero)

Ore 15:00-19:00 Animazione con artisti di strada e truccabimbi: le streghe Cosetta e Delizia, il mago StemDark, lo zombie errante, il chitarrista pazzoide, la pianta stregata, il carretto ossuto e l’angelo oscuro. Piazza Cesare Battisti (truccabimbi)

Ore 15.00-19.00 Cartomante sulla carovana dalla Fontana dei Bambini (davanti a Comino)

Ore 15:00-19:30 Spettacolo di Oscilla Euridice in P.zza Cesare Battisti

Ore 15.30-19:30 giostra “Castello degli orrori” in P.zza Santa Maria Maggiore

Ore 15.00-19:30 Spettacolo del Guardaroba in P.zza San Pietro

Ore 15:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Santa Maria Maggiore fino a P.zza S. Pietro

Ore 16.00-18:00 Mini mongolfiere in piazza Ellero e dalla Fontana dei Bambini dalle 16 alle 19 (volo per i pupazzi dei bambini)

Ore 16:00 degustazione guidata di eccellenze locali nella Sala di Valle della Funicolare (prenotazione obbligatoria al numero 0174 560220 -Coldiretti Mondovì).

-Coldiretti Mondovì). Ore 17:30 esibizione street band The Tamarros da P.zza Roma a P.zza S. Pietro

Ore 18.30-19.00 Spettacolo della Cantastorie Cristina Bertolino in P.zza Cesare Battisti

Ore 19 Night Glow in Piazza Ellero

Domenica 2 novembre (10-20) AUTUMN FAMILY DAY

Ore 15:00-19:00 Qui si gioca! - giochi e fantasticherie di legno per il divertimento di tutta la famiglia in Piazza Ellero

Ore 15.00-19:30 Caldarroste per tutti in Piazza Ellero

Ore 15.00-19.30 Truccabimbi in Piazza Cesare Battisti

Ore 15.00-19.00 Cartomante sulla carovana dalla Fontana dei Bambini (davanti a Comino)

Ore 15.00 spettacolo “Charivari” di ArteMakìa entusiasmanti esibizioni circensi in Piazza Ellero

Ore 15:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Santa Maria Maggiore fino a Piazza S. Pietro

Ore 15:30-17.30 Volo in mongolfiera vincolata (gratuito) in Piazza Ellero

Ore 15.30-19:30 giostra “Castello degli orrori” in Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 15:30 spettacolo “100% Paccottiglia” del CircoPacco in P.zza Cesare Battisti

Ore 16.00-18:00 Mini mongolfiere in piazza Ellero e di fronte a Comino dalle 16 alle 19 (volo per i pupazzi dei bambini)

Ore 15.30 comici e teatrali del Circo Pacco

Ore 16:00 spettacolo Beppe Brondino e Madame Zorà (Fantastico), tra magia e il mentalismo in P.zza Santa Maria Maggiore

Ore 16.00 Spettacolo del Guardaroba in P.zza San Pietro

Ore 16.30 spettacolo “Charivari” di ArteMakìa, entusiasmanti esibizioni circensi in Piazza Ellero

Ore 17:15 spettacolo “100% Paccottiglia” del CircoPacco in Piazza Cesare Battisti

Ore 17:30 spettacolo di Beppe Brondino e Madame Zorà (Fantastico), tra magia e il mentalismo in Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 17.45 Spettacolo della CantastorieCristina Bertolino P.zza Cesare Battisti

Ore 18:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Roma a Piazza San Pietro

Su prenotazione tutti i giorni: Vivi un’esperienza unica con i giri a passeggio con gli alpaca, accompagnati da queste dolci creature tra sentieri e paesaggi naturali. Presso l’ Horse's Club in Via Vecchia Pianfei 12, Mondovì.

Per info: Horse’s Club (tel. 0174551986 – 3387647515) oppure presso l’Infopoint dalla Fontana dei Bambini (Angolo Via Marconi) (Tel: 348 7318060)

SAPORI IN PIAZZA

Infopoint : Fontana dei bambini (angolo Via Marconi) (14:00 - 19:30) (TeL: 348 7318060)

: Fontana dei bambini (angolo Via Marconi) (14:00 - 19:30) (TeL: 348 7318060) Area street food dolci : dolci e creazioni a tema Halloween in Piazza Cesare Battisti

: dolci e creazioni a tema Halloween in Piazza Cesare Battisti Area street food salato : piatti salati e specialità autunnali in Piazza Roma

: piatti salati e specialità autunnali in Piazza Roma PalaTartufo Aperitartufo con accompagnamento musicale del duo "Eleonora e Stefano" e il trio "Sister Arch"in Piazza Moizo

AREA ESPOSITORI:Tra prodotti tipici, specialità locali e artigianato, troverai idee uniche e autentiche da portare a casa.Un’occasione speciale per sostenere espositori appassionati e vivere la qualità del territorio.

In via Giovanni Battista Beccaria fino a piazza Cesare Battisti e da piazza S. Pietro in via Sant'Agostino e via Pian della Valle (9.30-19:30)

In piazza San Pietro saranno in vendita le famose zucche di Piozzo.