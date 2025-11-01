Costigliole Saluzzo punta sullo sport: presentato il progetto per un nuovo palazzetto a Ceretto

Costigliole Saluzzo guarda al futuro e investe nello sport come motore di inclusione e sviluppo.

L’Amministrazione comunale ha infatti partecipato al bando PNRR “Sport e Inclusione” per la realizzazione di un palazzetto dello sport da costruire nella zona degli impianti sportivi di Ceretto.

La nuova struttura, pensata per ospitare discipline come calcio a 5 e basket indoor, rappresenterebbe un importante punto di riferimento per le società sportive locali e in particolare per le giovanili del Valle Varaita Calcio e per le numerose associazioni dilettantistiche che operano nel territorio compreso tra Busca e Saluzzo.

Al momento si tratta soltanto di una domanda presentata al bando, ma l’iniziativa riflette una visione più ampia: quella di una Costigliole del futuro, attenta alla qualità dei servizi e alla crescita della comunità. Il progetto del palazzetto si inserisce infatti tra le opere strategiche previste per i prossimi anni, insieme alla nuova Casa di Riposo che dovrebbe sorgere in via Divisione Cuneense.

La realizzazione del palazzetto permetterebbe di completare l’offerta sportiva del paese, che già sta portando a termine la costruzione della palestra scolastica, destinata principalmente alle attività sportive degli studenti.

Il progetto prevede una richiesta di finanziamento da 1,4 milioni di euro, cui si aggiungerebbe una quota di cofinanziamento comunale proveniente dall’avanzo di amministrazione, senza ricorso a mutui.

La graduatoria del bando è attesa nei prossimi mesi, e l’esito determinerà se Costigliole potrà presto vedere sorgere un nuovo polo sportivo all’avanguardia e aperto a tutta la cittadinanza.