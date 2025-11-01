Cuneo, il teatro Toselli ospita la 30ª edizione di "El teatro Piemonteis"

Domenica 9 novembre prende il via al teatro Toselli di Cuneo la 30ª edizione della Rassegna concorso "El teatro Piemonteis", appuntamento storico per gli amanti del teatro dialettale piemontese.
Come da tradizione, gli spettatori riceveranno una scheda per votare interpreti, registi e compagnie: a fine marzo verranno assegnati i premi ai migliori attori, al miglior regista e alla migliore compagnia della rassegna.
La serata inaugurale del 9 novembre alle ore 21 vedrà sul palco "I nuovi Camminanti" di Biella, che porteranno in scena la commedia tragi-comica"Tropa grasia, care magne", nata da un'idea di Anna Bruni e Mariella Acquadro.
La trama ruota attorno alla Giornata Nazionale della Bontà. Lucia e Giovanni, giovane coppia sportiva, accettano senza grande entusiasmo la proposta del parroco Don Matteo: ospitare per una domenica un povero ospite dimenticato da tutti, proveniente da una Casa di Riposo della zona. Per fortunosa ricerca del Don, loro ospite sarà una vecchia zia di Giovanni, della quale lui stesso ignora l'esistenza.
Quest'opera di bontà si rivelerà però doppia: invece di una sola zia, ne arriveranno due, brillanti e vivacissime, che sconvolgeranno il loro semplice e tranquillo programma con un finale a sorpresa più che caldo, addirittura scoppiettante!
È possibile prenotare il posto in teatro chiamando il numero 347 8738733. Il costo del biglietto è di 13 euro, con ingresso gratuito fino ai 20 anni.
Chi lo desidera può ancora sottoscrivere l'abbonamento ai dieci spettacoli della rassegna al prezzo di 100 euro.
Un appuntamento da non perdere per celebrare tre decenni di teatro dialettale piemontese sul palco del Toselli.