Fossano, al via le prenotazioni per il "Gran bollito misto" della Mostra nazionale Piemontese

Manca meno di una settimana all’inizio della “Mostra nazionale dei Bovini di Razza Piemontese”, l’edizione numero 45, la terza fossanese, che si terrà da venerdì 7 a domenica 9 novembre in piazza Dompé, al Foro Boario.

La rassegna, che incorona Fossano “capitale mondiale” della carne bovina, con oltre 1000 capi bovini presenti esposti e con visitatori, tecnici, appassionati e buongustai non solo piemontesi, ma anche da Stati Uniti, Svizzera, Germania, Olanda e Irlanda, si incentrerà, oltre ai vari momenti illustrativi, sugli appuntamenti mangerecci, in particolare la cena dell’allevatore, in programma sabato 8 novembre alle 20 e il pranzo di domenica 9 novembre alle 12.30, con il Gran bollito misto alla Piemontese.

I due appuntamenti culinari, per cui si ha l’obbligo di prenotazione, sono organizzati da Picchio Rosso Group Divisione Catering e la Cooperativa Agricola Compral Carni, che da circa quarant'anni si occupa della commercializzazione di bovini e raggruppa oltre 200 aziende agricole a conduzione famigliare prevalentemente nella provincia di Cuneo, culla dell’allevamento della Razza bovina Piemontese. A curare l’intera rassegna anche il Comune di Fossano e Anaborapi (Associazione nazionale bovini di razza piemontesi), con il contributo della Banca e Fondazione Crf (Cassa di risparmio di Fossano).