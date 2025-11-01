Fossano, al via le prenotazioni per il "Gran bollito misto" della Mostra nazionale Piemontese

Manca meno di una settimana all’inizio della “Mostra nazionale dei Bovini di Razza Piemontese”, l’edizione numero 45, la terza fossanese, che si terrà da venerdì 7 a domenica 9 novembre in piazza Dompé, al Foro Boario.
La rassegna, che incorona Fossano “capitale mondiale” della carne bovina, con oltre 1000 capi bovini presenti esposti e con visitatori, tecnici, appassionati e buongustai non solo piemontesi, ma anche da Stati Uniti, Svizzera, Germania, Olanda e Irlanda, si incentrerà, oltre ai vari momenti illustrativi, sugli appuntamenti mangerecci, in particolare la cena dell’allevatore, in programma sabato 8 novembre alle 20 e il pranzo di domenica 9 novembre alle 12.30, con il Gran bollito misto alla Piemontese.
I due appuntamenti culinari, per cui si ha l’obbligo di prenotazione, sono organizzati da Picchio Rosso Group Divisione Catering e la Cooperativa Agricola Compral Carni, che da circa quarant'anni si occupa della commercializzazione di bovini e raggruppa oltre 200 aziende agricole a conduzione famigliare prevalentemente nella provincia di Cuneo, culla dell’allevamento della Razza bovina Piemontese. A curare l’intera rassegna anche il Comune di Fossano e Anaborapi (Associazione nazionale bovini di razza piemontesi), con il contributo della Banca e Fondazione Crf (Cassa di risparmio di Fossano).
Le prenotazioni per cena e pranzo del Gran Bollito misto, come detto, sono obbligatorie. Per effettuarle, è possibile contattare lo 0171 719800 e via Whatsapp il 377/ 597812. Per info, normative e programma completo su www.anaborapi.it
IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI
Venerdì 7 novembre:
Mattino: arrivo allevatori e sistemazione degli animali
Pomeriggio
Ore 14,00 – 17,00: valutazione categorie torelli.
Ore 15,00 – 16,00: concorso per scuole agrarie.
Ore 17.30: Merenda sinoira per allevatori ed ospiti stranieri.
Sabato 8 novembre:
Esposizioni permanenti: Mostra fotografica del 24° Concorso “La Mia Piemontese” - Esposizione campanacci “Ascolta passa la mandria” Campanacci e Ganbise - Stand istituzionali e commerciali.
Ore 10,00: inaugurazione ufficiale della mostra con le autorità.
Ore 9,30 - 13,00: valutazioni categorie Manze.
Ore 14,30 – 17,30: valutazioni categorie Vacche e Tori.
Ore 11,00: Convegno a cura di Anaborapi, Coldiretti, Arap e AslCn1 presso la Sala Brut e Bun.
Ore 15.00 - 18.00: Incontri tecnici Anaborapi: accoppiamenti programmati, nuovo web-gap
(presso stand istituzionale).
Ore 20.00 Cena dell’allevatore.
Domenica 9 novembre:
Esposizioni permanenti- Mostra fotografica del 24° Concorso “La Mia Piemontese”- Esposizione-concorso “Ascolta passa la mandria” Campanacci e Ganbise- Stand istituzionali e commerciali
Ore 9,30 – 11,30: Proclamazione Campioni Assoluti.
Ore 12,00: Premiazioni Ufficiali e consegna del Trofeo Amedeo Damiano.
Ore 13.00: Pranzo dell’allevatore.
Ore 15,30: Concorso vacca nutrice.
Ore 16,00: Concorso paratori junior.
Ore 17,00: Chiusura della mostra