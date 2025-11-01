Confreria: lunedì 3 e martedì 4 novembre lavori di asfaltatura in via San Giacomo

A partire da lunedì 3 novembre, la ditta Nordex S.r.l. di Ozegna darà il via ai lavori di ripristino definitivo del manto stradale in località Confreria, lungo via San Giacomo. L'intervento, commissionato da E-Distribuzione S.p.A., rappresenta un'operazione importante di manutenzione per la viabilità locale.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni, sarà chiusa al transito veicolare la semicarreggiata discendente di via San Giacomo nel tratto compreso tra via Basse Stura e la rotatoria con via Circonvallazione Nord. Le chiusure saranno attive dalle 8.15/8.30 alle 19 sia lunedì 3 che martedì 4 novembre. La circolazione sarà regolamentata attraverso segnaletica stradale e movieri, con percorsi alternativi predisposti per i residenti.

Durante l'esecuzione dei lavori rimarranno garantiti il transito pedonale in condizioni di sicurezza, l'accesso ai carrai, agli ingressi condominiali e alle attività produttive della zona.