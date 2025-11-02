VOLLEY DM / La Pallavolo Alba torna da San Mauro Torinese con due punti preziosi e il quinto posto in classifica

Grande vittoria della prima squadra albese, che a San Mauro Torinese gioca una partita tiratissima contro i padroni di casa del Sant’Anna, e ottiene 2 punti con una vittoria in rimonta.

Nessun problema di formazione per coach Oliva, che quindi schiera Dellapiana palleggiatore con Bianco opposto, schiacciatori Morengo e Masciarelli, Rocca e Favaretto al centro con Milea libero.

Primo set. Padroni di casa subito aggressivi e avanti 3-0 in avvio, ma Alba risponde presente col muro di Rocca che vale il 4 pari. Il centrale albese si ripete poco dopo cancellando l’attacco del centrale sanmaurese per il primo vantaggio della Mercatò (5-6). I langaroli hanno poi un momento di difficoltà sul cambio palla: Bianco commette due errori e Morengo viene murato, Sant’Anna scappa nel punteggio e coach Oliva chiede time-out (10-6). Fase favorevole ai padroni di casa, anche fortunati con difese tramutate in punto diretto e ace grazie al nastro della rete, ma si arriva così al 15-10, con coach Oliva che spende il suo ultimo time-out. Sant’Anna è però squadra giovane, ed ecco che con un paio di errori di troppo da parte loro Alba riesce riusciamo a rientrare nel punteggio, 16-14 e primo time-out per la Nextstar. Dentro Borio per alzare il muro sul 19-16, l’opposto albese viene chiamato in causa in attacco e trova il mani fuori vincente, seguito da un ace di Bianco e un attacco fuori dell’opposto avversario, si torna quindi pari a quota 19. Finale di set in cui gira tutto storto, per Alba, cui prima viene fischiato un tocco a muro che non c’è, poi due ace dei padroni di casa che si portano a +3 (23-20), poi ancora una ricezione difettosa consente a Sant’Anna di chiudere sul primo setball, 25-21.

Secondo set. La Pallavolo Alba paga un po’ il prezzo anche all'inizio del secondo parziale, con due attacchi in rete e uno fuori per il 4-0 con cui Sant’Anna si porta avanti. Ma è un vantaggio momentaneo, perché con Bianco e Morengo gli ospiti tornano a galla sul 7 pari, per poi allungare col buon turno al servizio di Masciarelli, che mette in grossa difficoltà la ricezione avversaria. Muro di Rocca e Dellapiana, 7-10 e time-out. Scambi lunghi, ma Alba è su ogni pallone, San Mauro perde la testa e attacca fuori anche in situazioni senza muro. Fase centrale equilibrata, in cui Bianco è il terminale albese offensivo più efficace, mani fuori per il 14-16 e poi ace. È poi Rocca ad allungare con un primo tempo giocato dietro, 15-19 e secondo time-out per Nextstar. La formazione di Oliva sembra saldamente in controllo, ma i padroni di casa rimontano e dal 15-21 si arriva al 22-23, con conseguente time-out per la Mercatò. Alba arriva comunque al primo setball con un bell’attacco in parallela di Bianco (23-24), per poi vedere la situazione ribaltata con un attacco di Bianco giudicato fuori. Inutili le proteste che ne seguono ma è 26-25, Alba non perde la testa e riottiene la palla del set, con mani fuori di Bianco, e poi chiude 26-28 grazie a un loro fuori dei padroni di casa.

Terzo set. Qualche errore al servizio all'inizio del terzo set, ma Mercatò avanti 4-6 con un bel primo tempo del solito Rocca, poi una fase di cambio palla per entrambe prima del break sanmaurese, che con un ace e un muro si crea il vantaggio, 12-10. Murone di Rocca e poi attacco che inchioda una ricezione vagante, Alba ancora avanti (12-13). Sale di livello la difesa della Mercatò, con Bianco che finalizza il contrattacco, 16-18, ma è un continuo controsorpasso, ace fortunoso degli avversari e un attacco senza muro, si ritorna sotto (20-19). Dentro De Vita e Borio per sfruttare meglio la prima linea, ed è con un muro di Morengo che torniamo in vantaggio 22-23, time-out Sant’Anna. Dentro Casetta per Rocca al servizio, ma la palla si spegne sul nastro (25-24), è il vantaggio decisivo per i torinesi che difendono bene l’attacco di Borio successivo e contrattaccano in maniera vincente, 26-24.

Quarto set. Quarto set che parte all’insegna del fair play, con entrambe le squadre che ammettono tocchi a muro non notati dall’arbitro. Ottimo muro in singolo di Bianco per il primo break, 6-8 Mercatò, così come il turno al servizio di Masciarelli con Alba mette sempre sotto pressione il cambio palla avversario, condito da un doppio ace per il 10-13. Morengo prima si prende una murata (13-15), ma poi si rifà l’azione successiva con una diagonale vincente. Con un paio di cambi palla a vuoto i padroni di casa agganciano gli ospiti a quota 16. Sembra prospettarsi un altro finale di set incandescente, ma non sarà così: due errori consecutivi riportano Alba avanti 16-19. Muro di Favaretto per il 16-20, col centrale albese che pesca anche l’ace del 17-23, per poi chiudere con un muro di Rocca 17-25.

Tie- break. L'atto finale del match inizia con l’infortunio alla spalla di Dellapiana, sostituito da De Vita sul 2-1, la squadra non si scompone, ma mette ancora più intensità difensiva, con grandi recuperi da parte di Milea e Morengo, che alzano il morale della squadra. Poi ci pensa il solito Rocca a muro, un incubo per gli avversari (4-4). Le due squadre non si risparmiano, ma al cambio campo è avanti Sant’Anna (8-6). La Mercatò non ci sta e torna avanti con il primo tempo di Favaretto (10-11), tensione massima ma cambio palla che regge per entrambe, Rocca trova il matchball con un bel primo tempo, padroni di casa che pareggiano subito per poi regalare agli ospiti un altro matchball sbagliando il servizio. Dentro Bordino per Rocca al servizio, teniamo bene in difesa, poi ci pensa Morengo a chiudere il match con una palla spinta, 14-16.

"Davvero una bella partita dei nostri ragazzi – il commento che arriva dalla società albese –, che ancora una volta confermano il valore di un’ottima fase muro/difesa, rigiocando con pazienza fino a trovare l’occasione giusta per chiudere l’azione. Tre vittorie su quattro gare è davvero un ottimo avvio di stagione, premiato anche dal quinto posto in classifica, e ora una grande sfida in programma: sabato ospitiamo la capolista Torino Nextgen, un’altra squadra giovane, ma di talento, una gara interessantissima in cui l’apporto del PalaLanghe sarà fondamentale, vi aspettiamo numerosi!".

IL TABELLINO

Nextstar Sant’Anna 2-3 Mercatò Alba (25-21, 26-28, 26-24, 17-25, 14-16)

Mercatò Alba: Bianco, Bordino, Borio, Casetta, Ciravegna, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Lazarev (L2), Masciarelli, Milea (L1-K), Morengo, Rocca. Coach: Oliva, Torrengo.