Bra, il Quartiere Oltreferrovia in assemblea pubblica sulla sicurezza

«La sicurezza è un bene comune, parliamone insieme». Così il comitato del Quartiere Oltreferrovia, che invita all’assemblea pubblica sulla sicurezza, aggiungendo: «Il nostro quartiere ha bisogno della nostra attenzione. Vieni a discutere con noi delle problematiche legate alla sicurezza urbana e a proporre soluzioni concrete».

Appuntamento lunedì 3 novembre, ore 20.45, presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio (viale Rimembranze, 19). Interverranno: Gianni Fogliato, Sindaco di Bra, il Col. Lorenzo Repetto, comandante della Compagnia Carabinieri di Bra, il Commissario Capo Davide Detoma, comandante della Polizia Locale.

Programma: saluto del Sindaco e del comitato promotore; presentazione degli obiettivi dell'assemblea; interventi dell'Amministrazione comunale e delle Forze dell'Ordine su statistiche e dinamiche attuali; spazio aperto a testimonianze, domande e proposte dei cittadini.

«La partecipazione di ogni residente è fondamentale! Costruiamo insieme un ambiente più sicuro, solidale e coeso. La sicurezza del nostro quartiere dipende anche da noi. Insieme possiamo fare la differenza. Vieni con le tue idee e la voglia di costruire qualcosa di positivo», conclude il Comitato.

Per informazioni: Comitato di Quartiere Oltreferrovia (telefono 335/6752082).