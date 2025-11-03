Cuneo si prepara alla Stracôni 2025: salute, comunità e legami che sciolgono nodi

Cuneo si prepara a vivere un weekend straordinario all’insegna della partecipazione, del benessere e della solidarietà. Dal 7 al 9 novembre, Piazza Galimberti si trasformerà nel cuore pulsante della Stracôni, la storica camminata non competitiva che ogni anno mobilita migliaia di persone di tutte le età.

I Villaggi Stracôni rappresentano da anni un punto d’incontro unico tra cittadini, imprese, associazioni e professionisti: un luogo dove la città si racconta, si mette in gioco e costruisce legami autentici.

L’edizione 2025 si articola in tre spazi tematici, diversi ma uniti da un obiettivo comune: dare forma al benessere, alla solidarietà e alla condivisione.

Villaggio delle Proposte, la vetrina delle eccellenze economiche e sociali del territorio.

Circûnic, la grande novità 2025, uno spazio dedicato all’arte circense contemporanea come metafora dei legami che uniscono e liberano.

Villaggio Salute , il cuore del benessere e della prevenzione, dove la salute diventa esperienza attiva, consapevole e partecipata.

ùDurante i tre giorni del Villaggio, in Piazza Galimberti, si terranno incontri, laboratori e convegni gratuiti dedicati alla prevenzione, al benessere e alla salute attiva.

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite .

Eventi Prevenzione Attiva 2025:

Bullismo e Cyberbullismo – 7 novembre

Superpoteri d’Argento: il segreto dell’eterna vitalità nonostante gli anni – 7 novembre

Il gioco per mantenersi attivi e giovani! – 7 novembre

Nutrizione in Azione: salute gastrointestinale – 7 novembre

Esame del fondo oculare per persone diabetiche e ipertese – 7 novembre

Sonno e Salute: insonnia, apnee e disturbi del sonno – 9 novembre

Prevenzione, istruzioni per l’uso – 9 novembre

Convegno “Safeguarding nello sport – Diritti, doveri e opportunità” – 8 novembre