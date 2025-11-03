Lavori in corso a Cuneo, interruzione idrica prolungata fino alle 20

Durante la giornata di oggi, lunedì 3 novembre, i lavori per la realizzazione di una nuova botola in corso Vittorio Emanuele II a Cuneo hanno causato un’estensione dell’interruzione idrica rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’ACDA spa, gestore operativo, ha comunicato che a causa di imprevisti legati a vecchie saracinesche che non hanno garantito la tenuta idraulica, si è reso necessario ampliare l’area interessata dal blocco dell’erogazione dell’acqua.

Oltre a corso Vittorio Emanuele II, l’intervento coinvolge ora anche via Medaglie d’Oro, via Luigi Luzzati e via Alessandro Volta. La riapertura dell’acqua, inizialmente programmata per le 18:30, è stata posticipata a circa le 20 della serata odierna.

L’azienda si scusa per il disagio arrecato alle utenze e invita i cittadini delle vie interessate alla collaborazione fino al ripristino completo del servizio.