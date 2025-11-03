 / Eventi

Halloween “da paura” per i piccoli lettori di Revello

Oltre sessanta bambini tra i 3 e i 12 anni hanno partecipato al laboratorio di letture animate nella suggestiva Cappella Marchionale, trasformata per l’occasione in un luogo incantato tra libri, pozioni e dolcetti

Halloween da paura per i piccoli lettori della Biblioteca Civica di Revello.

Venerdì 31 ottobre, più di sessanta bambini dai 3 ai 12 anni hanno preso parte a un pomeriggio di letture animate, laboratori creativi e divertimento “mostruoso”.

La Cappella Marchionale, per l’occasione addobbata a tema Halloween, si è trasformata in un luogo magico: da un grande pentolone sono “nati” racconti da brivido animati con suoni e immagini che hanno catturato l’attenzione dei giovani partecipanti.

Dopo le letture, i bambini, mascherati e truccati per l’occasione, hanno preso parte ai laboratori manuali, realizzando maschere, pozioni magiche e ricevendo in dono i meritati dolcetti.

La serata si è conclusa con una cena animata tutti insieme, tra risate, musica e tanta allegria.

All’evento erano presenti le assessore Denise Allasia e Katia Disderi, insieme a Ramona Goitre, Ornella Cravero, Patrizia Cannonito e Mariarosa Marcheselli, che hanno condiviso con i bambini e le famiglie la magia di una notte speciale all’insegna della fantasia e della lettura.

AMP

