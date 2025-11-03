Il "Ponte del Dialogo" ha salutato il varo dell’edizione 2025 con un riuscito omaggio a Pier Paolo Pasolini [VIDEO]

La figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla morte. Non ha tradito le attese della vigilia il tema scelto per aprire l’edizione 2025 del "Ponte del Dialogo", festival letterario diffuso alla sua sesta stagione.
Un’apertura eccezionale quella andata in scena ieri, domenica 2 novembre, nella suggestiva ambientazione di Villa Tornaforte a Cuneo, con l’editore Nino Aragno a fare da padrone di casa di fronte a un parterre di autorità tra le quali l’assessore regionale Marco Gallo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il primo cittadino di Dronero Mauro Astesano col suo assessore alla Cultura Carlo Giordano.
"Dedicare questa serata a Pier Paolo Pasolini è stato il nostro modo per ricordare un intellettuale illuminato", ha spiegato Ingrid Brizio, direttrice dell’AFP di Dronero, azienda di formazione professionale che per il quarto anno collabora all'organizzazione della rassegna promossa dal Comune di Dronero. “Indubbiamente un incipit bellissimo, quello di questa prima serata tenuta in una location d'eccezione, andata in scena con un’interpretazione commovente e autentica – ha proseguito Brizio - La soddisfazione di AFP è quella di collaborare per un nuovo anno a questa realizzazione coi nostri ragazzi e una struttura di coordinamento che rende possibili i tanti appuntamenti del festival”.
Con un applaudito reading musicale l’attore Luca Occelli e il musicista Franco Olivero hanno celebrato la figura di Pasolini portando in scena “Cos’è questo golpe? Io so”, il celebre articolo uscito sul "Corriere della Sera" del 14 novembre 1974, leggendo la poesia “Uno dei tanti epiloghi” su Ninetto Davoli e cantando il brano “Che cosa sono le nuvole”.
“E’ stato un onore – ha spiegato Occelli – venire invitato dal ‘Ponte del dialogo’ in quella che è una data così significativa. Il 2 novembre 1975, 50 anni fa, veniva massacrato uno dei più grandi poeti e intellettuali italiani. E quindi per me e per il mio collega Franco Olivero è stata una soddisfazione aver tentato questo piccolo omaggio”.
“Rappresentare Pasolini oggi aveva un significato ben preciso – ha rimarcato l’editore e padrone di casa Nino Aragno –. Con le sue prose civili ci insegnò che era cambiato il parametro dell’illuminismo, che era quello che la cultura e i libri cambiassero la società. Ora invece i libri e la società la aiutano a non farla decadere ulteriormente”.
“Abbiamo voluto presentare questa nuova edizione del festival ricordando uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana – ha spiegato Carlo Giordano –. Pier Paolo Pasolini è stato un intellettuale a tutto tondo, che ha scritto romanzi, poesia, critica letteraria, ha fatto politica ed è stato un grande regista. Una delle prime cose fatte da assessore, nella primavera 2022, fu quella di celebrarne i cento anni dalla nascita proiettando i film 'Mamma Roma' e 'Accattone'”.
Dopo la trasferta nel capoluogo, il Ponte del Dialogo si sposterà come di consueto a Dronero, nelle sue sedi principali, tra le quali il Teatro Iris di via IV Novembre. La manifestazione è promosso da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Banca di Caraglio.
LE INTERVISTE [VIDEO]
IL PROGRAMMA SINO A DOMENICA 9 NOVEMBRE
Lunedì 3 Novembre 2025
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
“Adelmo che voleva essere Settimo”
Incontro con l’autore Daniele Mencarelli e presentazione del libro. Attività per studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado, Dronero – I.C. G. Giolitti
***
Lunedì 3 Novembre 2025
18:00
Sala Chegai
Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero
In dialogo con Antonio Ferrero
***
Lunedì 3 Novembre 2025
21:00
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
“Grandi vittorie e sorprendenti sconfitte”
in dialogo con Ilaria Blangetti
Ingresso a pagamento: 5€
I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it
***
Martedì 4 Novembre 2025
Stroppo - I.C. G. Giolitti
“Matite in azione: dal segno al personaggio”
Laboratorio di fumetti con l’illustratrice Agnese Blasetti.
Attività per studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado I.C. G. Giolitti
***
Martedì 4 Novembre 2025
18:00
Sala Giolitti
Piazza Martiri della Libertà, 11 - Dronero
Tra intimità e collettività. Presentazione del libro
(evento organizzato in collaborazione con Prometheus APS). Incontro a numero limitato
Per le prenotazioni contattare: prometheusfalci@gmail.com
***
Martedì 4 Novembre 2025
21:00
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
“Se non posso ballare non è la mia rivoluzione”
Presentazione del libro
In dialogo con Piero Dadone
Ingresso a pagamento: 5€
I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it
***
Mercoledì 5 Novembre 2025
Villar San Costanzo, Roccabruna, I.C. G. Giolitti
“Poesia creativa” Laboratorio di scrittura creativa
Attività per studentesse e studenti della scuola Primaria I.C. G. Giolitti
***
Mercoledì 5 Novembre 2025
17:30
Sala Chegai
Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero
“Storia allegra di un uomo triste”
Reading di poesia – Introduce Brunella Pelizza
Voce narrante Pier Mario Giovannone
Bandoneon e pianoforte Daniele Di Bonaventura
***
Mercoledì 5 Novembre 2025
21:00
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
“The Place to Be – Parigi 1900-1920”
Jacopo Veneziani, storico, divulgatore, volto televisivo su RAI 3 e La 7 ci accompagna per le strade della Parigi di quegli anni, e ci racconta la grande capitale nel momento magico e irripetibile in cui divenne, come scriverà Gertrude Stein, “il posto dove bisognava essere per essere liberi” e l’epicentro dell’arte mondiale.
Ingresso a pagamento: 5€
I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it
***
Giovedì 6 Novembre 2025
Villar San Costanzo, Dronero P.zza Marconi
Incontro con l’autore Pier Mario Giovannone e laboratorio creativo a partire dal libro.
Attività per studentesse e studenti della scuola Primaria – I.C. G. Giolitti.
***
Giovedì 6 Novembre 2025
18:00
Aula Magna I.C. Giolitti
Piazza Battaglione Alpini, 4
“Mi chiamo Marco e sono un testimone di giustizia”
Presentazione del libro
In dialogo con la giornalista Barbara Morra
(evento organizzato in collaborazione con Libera Cuneo)
***
Giovedì 6 Novembre 2025
21:00
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
Presentazione del libro
in dialogo con Gigi Garelli
Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia e La7, insegna Storia contemporanea all’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Ingresso a pagamento: 5€
I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it
***
Venerdì 7 Novembre 2025
Villar San Costanzo, Roccabruna, I.C. G. Giolitti
“Il nostro Leporello: la Storia si Spiega”
Lettura di Silent Book e laboratorio creativo per le bambine e i bambini della scuola dell’Infanzia – I.C. G. Giolitti
***
Venerdì 7 Novembre 2025
15:00
Espaci Occitan
Strada Valle Maira, 19
Le lunette. Testimonianza di un tempo che fu: San Damiano e la Valle Maira nel ‘700
In dialogo con Rosella Pellerino.
(evento organizzato in collaborazione con Espaci Occitan)
***
Venerdì 7 Novembre 2025
17:00
Biblioteca Civica
Via IV Novembre, 54
Biagio Biagini e Luigi Carlone di Banda Osiris
Spettacolo a numero limitato. (per tutte le età)
Per le prenotazioni contattare: pontedeldialogodronero@gmail.com
***
Venerdì 7 Novembre 2025
21:00
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
Adattamento per lettura scenica dal libro La mummia di Lenin
Ingresso a pagamento: 5€
I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it
***
Sabato 8 Novembre 2025
10:00
Sala Giolitti
Piazza Martiri della Libertà, 11 - Dronero
“1802-1814: la valle Maira nel periodo napoleonico”
Intervengono Alessandra Demichelis, Claudio Garino, Simone Demaria.
(evento organizzato in collaborazione con Associazione Il Maira)
***
Sabato 8 Novembre 2025
10:00
Monastero di Sant'Antonio
Frazione Monastero - Dronero
Simone Bozzelli e Gianmarco Perale
“Workshop sul racconto cinematografico e letterario”
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Simone Bozzelli, classe 1994, si diploma in Media, Design e Arti Multimediali presso la NABA nel 2017 e nel 2020 si diploma in Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. I suoi primi cortometraggi, Mio Fratello e Loris sta bene, partecipano a molti festival internazionali. Il terzo cortometraggio Amateur viene presentato in concorso alla 34. Settimana della Critica di Venezia, mentre il successivo J’ador vince il primo premio alla 35. Settimana della Critica. Nel 2021 dirige il video di “I Wanna Be Your Slave” dei Måneskin, che l’anno dopo si aggiudica l’MTV Music Award per Best Alternative Video.
Gianmarco Perale, classe ‘88, vive tra Venezia e Milano. Ha frequentato la scuola di scrittura Belleville ed è stato allievo di Walter Siti. Il suo romanzo d’esordio Le cose di Benni (Rizzoli 2021) è stato finalista al Premio POP, al premio Severino Cesari e nella cinquina finale del Premio Flaiano Under 35. Amico mio (NN editore 2023) è il suo secondo romanzo. È stato coprotagonista del podcast Perché Pasolini? con Walter Siti, prodotto da Chora Media
Workshop a numero limitato. Costo: 70 € (pranzo compreso)
Per le prenotazioni contattare: pontedeldialogodronero@gmail.com
***
Sabato 8 Novembre 2025
15:00
Sala Giolitti
Piazza Martiri della Libertà, 11 - Dronero
con Luca Bertaina e Carola Cismondi
lettura animata del libro È nata una stella con Kamishibai e attività creativa (fascia d’età 3-6 anni)
Laboratorio a numero limitato.
Per le prenotazioni contattare pontedeldialogodronero@gmail.com
***
Sabato 8 Novembre 2025
15:00
Sala Chegai
Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero
“Donne della Valle Maira e del Cuneese”
Presentazione del libro.
In dialogo con Fiorenza Barbero, Cetta Berardo, Mariella Berra, Daniela Occelli; intermezzi musicali dell’arpista Sara Terzano
***
Sabato 8 Novembre 2025
17:30
Sala Chegai
Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero
“Roghi senza fiamme.Censura, libri stranieri e autori ebrei nel ventennio fascista”
***
Sabato 8 Novembre 2025
21:00
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
Presentazione del libro
Ingresso a pagamento: 5€
I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it
***
Domenica 9 Novembre 2025
10:00
Sala Chegai
Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero
Ponte del Dialogo Poesia
Presentazione del libro Rinascita di Claudio Damiani.
In dialogo con il poeta Riccardo Olivieri introduzione a cura di Brunella Pelizza
***
Domenica 9 Novembre 2025
11:30
Sala Chegai
Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero
“La luce segreta della poesia”
Ponte del Dialogo Poesia
Presentazione della raccolta poetica À parte di Brunella Pelizza.
Interviene Giovanni Tesio
***
Domenica 9 Novembre 2025
15:00
Sala Giolitti
Piazza Martiri della Libertà, 11 - Dronero
“Non si può vivere sugli alberi senza scarponcini a ventosa”
ORE 15:00 – SALA GIOLITTI (YOUNG)
Spettacolo e laboratorio creativo con Elisa Dani (fascia d’età 6-10 anni)
Laboratorio a numero limitato.
Per le prenotazioni contattare: pontedeldialogodronero@gmail.com
***
Domenica 9 Novembre 2025
15:00
Sala Chegai
Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero
ALBERTO GEDDA
“Musica da FotoCamera. Storie e Immagini della Musica Live”
Presentazione del libro
in dialogo con Mario Bosonetto
***
Domenica 9 Novembre 2025
16:30
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
Incontro-spettacolo per poesie e canzoni.
Voce narrante Joana Gjoni, tastiera Vincenzo Pugliese
***
Domenica 9 Novembre 2025
18:00
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
Storie tra calcio e letteratura, passando da Maradona a Giovanni Arpino, da Pablito Rossi a Osvaldo Soriano
in dialogo con Alessandro Baretti e Gianni Rome.
(evento in collaborazione con “La Festa dello Sport Pier Cesare Baretti”)
***
Domenica 9 Novembre 2025
21:00
Teatro Iris
Via IV Novembre, 5, Dronero
Presentazione del libro.
In dialogo con Alessia Tallone.
Gian Marco Griffi, nato ad Alessandria nel 1976 e residente ad Asti, è uno scrittore e direttore di un golf club. Laureato in filosofia, ha esordito nel 2017 e raggiunto il successo con “Ferrovie del Messico” (2022), romanzo acclamato dalla critica e finalista al Premio Strega; è considerato dalla critica come uno degli autori più interessanti e innovativi del panorama letterario italiano contemporaneo.