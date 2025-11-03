Il "Ponte del Dialogo" ha salutato il varo dell’edizione 2025 con un riuscito omaggio a Pier Paolo Pasolini [VIDEO]

La figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla morte. Non ha tradito le attese della vigilia il tema scelto per aprire l’edizione 2025 del "Ponte del Dialogo", festival letterario diffuso alla sua sesta stagione.

Un’apertura eccezionale quella andata in scena ieri, domenica 2 novembre, nella suggestiva ambientazione di Villa Tornaforte a Cuneo, con l’editore Nino Aragno a fare da padrone di casa di fronte a un parterre di autorità tra le quali l’assessore regionale Marco Gallo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il primo cittadino di Dronero Mauro Astesano col suo assessore alla Cultura Carlo Giordano.

"Dedicare questa serata a Pier Paolo Pasolini è stato il nostro modo per ricordare un intellettuale illuminato", ha spiegato Ingrid Brizio, direttrice dell’AFP di Dronero, azienda di formazione professionale che per il quarto anno collabora all'organizzazione della rassegna promossa dal Comune di Dronero. “Indubbiamente un incipit bellissimo, quello di questa prima serata tenuta in una location d'eccezione, andata in scena con un’interpretazione commovente e autentica – ha proseguito Brizio - La soddisfazione di AFP è quella di collaborare per un nuovo anno a questa realizzazione coi nostri ragazzi e una struttura di coordinamento che rende possibili i tanti appuntamenti del festival”.

Con un applaudito reading musicale l’attore Luca Occelli e il musicista Franco Olivero hanno celebrato la figura di Pasolini portando in scena “Cos’è questo golpe? Io so”, il celebre articolo uscito sul "Corriere della Sera" del 14 novembre 1974, leggendo la poesia “Uno dei tanti epiloghi” su Ninetto Davoli e cantando il brano “Che cosa sono le nuvole”.

“E’ stato un onore – ha spiegato Occelli – venire invitato dal ‘Ponte del dialogo’ in quella che è una data così significativa. Il 2 novembre 1975, 50 anni fa, veniva massacrato uno dei più grandi poeti e intellettuali italiani. E quindi per me e per il mio collega Franco Olivero è stata una soddisfazione aver tentato questo piccolo omaggio”.

“Rappresentare Pasolini oggi aveva un significato ben preciso – ha rimarcato l’editore e padrone di casa Nino Aragno –. Con le sue prose civili ci insegnò che era cambiato il parametro dell’illuminismo, che era quello che la cultura e i libri cambiassero la società. Ora invece i libri e la società la aiutano a non farla decadere ulteriormente”.

“Abbiamo voluto presentare questa nuova edizione del festival ricordando uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana – ha spiegato Carlo Giordano –. Pier Paolo Pasolini è stato un intellettuale a tutto tondo, che ha scritto romanzi, poesia, critica letteraria, ha fatto politica ed è stato un grande regista. Una delle prime cose fatte da assessore, nella primavera 2022, fu quella di celebrarne i cento anni dalla nascita proiettando i film 'Mamma Roma' e 'Accattone'”.

Dopo la trasferta nel capoluogo, il Ponte del Dialogo si sposterà come di consueto a Dronero, nelle sue sedi principali, tra le quali il Teatro Iris di via IV Novembre. La manifestazione è promosso da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Banca di Caraglio.

IL PROGRAMMA SINO A DOMENICA 9 NOVEMBRE



Lunedì 3 Novembre 2025

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Daniele Mencarelli

“Adelmo che voleva essere Settimo”

Incontro con l’autore Daniele Mencarelli e presentazione del libro. Attività per studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado, Dronero – I.C. G. Giolitti

***

Lunedì 3 Novembre 2025

18:00

Sala Chegai

Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero

Pierre Adrian

“Sulle tracce di Pavese”

In dialogo con Antonio Ferrero

***

Lunedì 3 Novembre 2025

21:00

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Federico Buffa

“Grandi vittorie e sorprendenti sconfitte”

in dialogo con Ilaria Blangetti

Ingresso a pagamento: 5€

I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it

***

Martedì 4 Novembre 2025

Stroppo - I.C. G. Giolitti

“Matite in azione: dal segno al personaggio”

Laboratorio di fumetti con l’illustratrice Agnese Blasetti.

Attività per studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado I.C. G. Giolitti

***

Martedì 4 Novembre 2025

18:00

Sala Giolitti

Piazza Martiri della Libertà, 11 - Dronero

Lucia Pozzo

“Naufragio in alta quota”

Tra intimità e collettività. Presentazione del libro

(evento organizzato in collaborazione con Prometheus APS). Incontro a numero limitato

Per le prenotazioni contattare: prometheusfalci@gmail.com

***

Martedì 4 Novembre 2025

21:00

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Lella Costa

“Se non posso ballare non è la mia rivoluzione”

Presentazione del libro

In dialogo con Piero Dadone

Ingresso a pagamento: 5€

I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it

***

Mercoledì 5 Novembre 2025

Villar San Costanzo, Roccabruna, I.C. G. Giolitti

Loredana Bertolotto

“Poesia creativa” Laboratorio di scrittura creativa

Attività per studentesse e studenti della scuola Primaria I.C. G. Giolitti

***

Mercoledì 5 Novembre 2025

17:30

Sala Chegai

Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero

“Storia allegra di un uomo triste”

Reading di poesia – Introduce Brunella Pelizza

Voce narrante Pier Mario Giovannone

Bandoneon e pianoforte Daniele Di Bonaventura

***

Mercoledì 5 Novembre 2025

21:00

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Jacopo Veneziani

“The Place to Be – Parigi 1900-1920”

Jacopo Veneziani, storico, divulgatore, volto televisivo su RAI 3 e La 7 ci accompagna per le strade della Parigi di quegli anni, e ci racconta la grande capitale nel momento magico e irripetibile in cui divenne, come scriverà Gertrude Stein, “il posto dove bisognava essere per essere liberi” e l’epicentro dell’arte mondiale.

Ingresso a pagamento: 5€

I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it

***

Giovedì 6 Novembre 2025

Villar San Costanzo, Dronero P.zza Marconi

Pier Mario Giovannone

Il magico inventastorie

Incontro con l’autore Pier Mario Giovannone e laboratorio creativo a partire dal libro.

Attività per studentesse e studenti della scuola Primaria – I.C. G. Giolitti.

***

Giovedì 6 Novembre 2025

18:00

Aula Magna I.C. Giolitti

Piazza Battaglione Alpini, 4

Davide Mattiello

“Mi chiamo Marco e sono un testimone di giustizia”

Presentazione del libro

In dialogo con la giornalista Barbara Morra

(evento organizzato in collaborazione con Libera Cuneo)

***

Giovedì 6 Novembre 2025

21:00

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Michela Ponzani

“Donne che resistono”

Presentazione del libro

in dialogo con Gigi Garelli

Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia e La7, insegna Storia contemporanea all’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Ingresso a pagamento: 5€

I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it

***

Venerdì 7 Novembre 2025

Villar San Costanzo, Roccabruna, I.C. G. Giolitti

Francesca Reinero

“Il nostro Leporello: la Storia si Spiega”

Lettura di Silent Book e laboratorio creativo per le bambine e i bambini della scuola dell’Infanzia – I.C. G. Giolitti

***

Venerdì 7 Novembre 2025

15:00

Espaci Occitan

Strada Valle Maira, 19

Dino Oggero

Le lunette. Testimonianza di un tempo che fu: San Damiano e la Valle Maira nel ‘700

In dialogo con Rosella Pellerino.

(evento organizzato in collaborazione con Espaci Occitan)

***

Venerdì 7 Novembre 2025

17:00

Biblioteca Civica

Via IV Novembre, 54

Biagio Biagini e Luigi Carlone di Banda Osiris

“Bibliotecari per un giorno”

Spettacolo a numero limitato. (per tutte le età)

Per le prenotazioni contattare: pontedeldialogodronero@gmail.com

***

Venerdì 7 Novembre 2025

21:00

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Ezio Mauro

“Il segreto di Lenin”

Adattamento per lettura scenica dal libro La mummia di Lenin

Ingresso a pagamento: 5€

I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it

***

Sabato 8 Novembre 2025

10:00

Sala Giolitti

Piazza Martiri della Libertà, 11 - Dronero

“1802-1814: la valle Maira nel periodo napoleonico”

Intervengono Alessandra Demichelis, Claudio Garino, Simone Demaria.

(evento organizzato in collaborazione con Associazione Il Maira)

***

Sabato 8 Novembre 2025

10:00

Monastero di Sant'Antonio

Frazione Monastero - Dronero

Simone Bozzelli e Gianmarco Perale

“Workshop sul racconto cinematografico e letterario”

dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Simone Bozzelli, classe 1994, si diploma in Media, Design e Arti Multimediali presso la NABA nel 2017 e nel 2020 si diploma in Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. I suoi primi cortometraggi, Mio Fratello e Loris sta bene, partecipano a molti festival internazionali. Il terzo cortometraggio Amateur viene presentato in concorso alla 34. Settimana della Critica di Venezia, mentre il successivo J’ador vince il primo premio alla 35. Settimana della Critica. Nel 2021 dirige il video di “I Wanna Be Your Slave” dei Måneskin, che l’anno dopo si aggiudica l’MTV Music Award per Best Alternative Video.

Gianmarco Perale, classe ‘88, vive tra Venezia e Milano. Ha frequentato la scuola di scrittura Belleville ed è stato allievo di Walter Siti. Il suo romanzo d’esordio Le cose di Benni (Rizzoli 2021) è stato finalista al Premio POP, al premio Severino Cesari e nella cinquina finale del Premio Flaiano Under 35. Amico mio (NN editore 2023) è il suo secondo romanzo. È stato coprotagonista del podcast Perché Pasolini? con Walter Siti, prodotto da Chora Media

Workshop a numero limitato. Costo: 70 € (pranzo compreso)

Per le prenotazioni contattare: pontedeldialogodronero@gmail.com

***

Sabato 8 Novembre 2025

15:00

Sala Giolitti

Piazza Martiri della Libertà, 11 - Dronero

MagicBus “arte in movimento”

con Luca Bertaina e Carola Cismondi

lettura animata del libro È nata una stella con Kamishibai e attività creativa (fascia d’età 3-6 anni)

Laboratorio a numero limitato.

Per le prenotazioni contattare pontedeldialogodronero@gmail.com

***

Sabato 8 Novembre 2025

15:00

Sala Chegai

Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero

Ivana Mulatero

“Donne della Valle Maira e del Cuneese”

Presentazione del libro.

In dialogo con Fiorenza Barbero, Cetta Berardo, Mariella Berra, Daniela Occelli; intermezzi musicali dell’arpista Sara Terzano

***

Sabato 8 Novembre 2025

17:30

Sala Chegai

Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero

Anna Ferrando

“Roghi senza fiamme.Censura, libri stranieri e autori ebrei nel ventennio fascista”

***

Sabato 8 Novembre 2025

21:00

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Michela Marzano

“Qualcosa che brilla”

Presentazione del libro

Ingresso a pagamento: 5€

I biglietti si potranno acquistare, dal 18 ottobre, sul sito pontedeldialogo.it

***

Domenica 9 Novembre 2025

10:00

Sala Chegai

Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero

Claudio Damiani

“Oro per rinascere”

Ponte del Dialogo Poesia

Presentazione del libro Rinascita di Claudio Damiani.

In dialogo con il poeta Riccardo Olivieri introduzione a cura di Brunella Pelizza

***

Domenica 9 Novembre 2025

11:30

Sala Chegai

Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero

Brunella Pelizza

“La luce segreta della poesia”

Ponte del Dialogo Poesia

Presentazione della raccolta poetica À parte di Brunella Pelizza.

Interviene Giovanni Tesio

***

Domenica 9 Novembre 2025

15:00

Sala Giolitti

Piazza Martiri della Libertà, 11 - Dronero

“Non si può vivere sugli alberi senza scarponcini a ventosa”

ORE 15:00 – SALA GIOLITTI (YOUNG)

Spettacolo e laboratorio creativo con Elisa Dani (fascia d’età 6-10 anni)

Laboratorio a numero limitato.

Per le prenotazioni contattare: pontedeldialogodronero@gmail.com

***

Domenica 9 Novembre 2025

15:00

Sala Chegai

Via Giovanni Giolitti, 5, Dronero

ALBERTO GEDDA

“Musica da FotoCamera. Storie e Immagini della Musica Live”

Presentazione del libro

in dialogo con Mario Bosonetto

***

Domenica 9 Novembre 2025

16:30

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Giovanni Tesio

“Sconfinare”

Incontro-spettacolo per poesie e canzoni.

Voce narrante Joana Gjoni, tastiera Vincenzo Pugliese

***

Domenica 9 Novembre 2025

18:00

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Darwin Pastorin

Storie tra calcio e letteratura, passando da Maradona a Giovanni Arpino, da Pablito Rossi a Osvaldo Soriano

in dialogo con Alessandro Baretti e Gianni Rome.

(evento in collaborazione con “La Festa dello Sport Pier Cesare Baretti”)

***

Domenica 9 Novembre 2025

21:00

Teatro Iris

Via IV Novembre, 5, Dronero

Gian Marco Griffi

“Digressione”

Presentazione del libro.

In dialogo con Alessia Tallone.

Gian Marco Griffi, nato ad Alessandria nel 1976 e residente ad Asti, è uno scrittore e direttore di un golf club. Laureato in filosofia, ha esordito nel 2017 e raggiunto il successo con “Ferrovie del Messico” (2022), romanzo acclamato dalla critica e finalista al Premio Strega; è considerato dalla critica come uno degli autori più interessanti e innovativi del panorama letterario italiano contemporaneo.