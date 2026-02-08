EVENTI / Domenica di allegria con il Carlevé 'd Mondvì e quello di Saluzzo. In Granda anche sport e cultura

Una domenica con feste di Carnevale in tante località della Granda, da Saluzzo a Valdieri, Caraglio, Demonte, per non dimenticare l’inizio del Carlevé 'd Mondví.

Tantissime le mostre d’arte e fotografiche aperte, con alcune inaugurazioni ad Alba e Castelletto Stura

Eventi sportivi a Canale, Cuneo e Mondovì, e per chi ama l’outdoor, camminate, ciaspolate e percorsi enogastronomici nella natura in varie località.

Musei aperti, concerti, laboratori e spettacoli teatrali completano l’offerta del fine settimana in provincia di Cuneo.

Si consiglia vivamente di consultare con attenzione le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 8 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: DA RAFFAELLO A BERNINI

Domenica 8 febbraio, dalle 10 alle 19.30, sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Ingresso gratuito. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO: DOLCEMIELE

Domenica 8 febbraio, alle 17.30 presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena lo spettacolo "Dolcemiele", nell’ambito della rassegna "Domeniche a teatro" per le famiglie. Info: https://www.dispariteatro.it/

CUNEO: 1° TROFEO SPORT E DISABILITÀ

Nel week end avrà luogo nel Palazzetto dello Sport di Cuneo il "1° Trofeo Città di Cuneo Sport e Disabilità", un evento sportivo inclusivo dedicato al Sitting Volley e allo Standing Beach Volley 3vs3 per atleti con disabilità. Info: https://www.inbeachclub.it/

***

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 8 febbraio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 8 febbraio, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA: AREA 52

Domenica 8 febbraio, alle ore 16.30, nel teatro Sociale - Sala “M. Torta” andrà in scena lo spettacolo “Area 52 - per theremin, loopstation e pupazzi alieni” della “Compagnia della Settimana dopo”. Info: www.teatroalba.it

***

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BOVES - FONTANELLE: FESTA DI CARNEVALE

Domenica 8 febbraio, dalle 14.30 presso il parco prospicente il Santuario Regina Pacis, festa di carnevale, con animazione e lotteria.

***

BUSCA: SBAM E BUSCA SOTTERRANEA

Domenica 8 febbraio, alle ore 15, da Casa Francotto partenza per visita a Busca sotterranea, un percorso alla scoperta dei sotterranei di alcuni edifici cittadini abbinato a visita alla mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art”. Info. 371 54 20 603 - https://casafrancotto.it/

***

CANALE: ONE WALL

Domenica 8 febbraio dalle 8.30, la palestra comunale di Canale ospiterà il Campionato Italiano di One Wall, con l’assegnazione del titolo tricolore e delle maglie azzurre in vista delle competizioni internazionali di aprile in Argentina.

***

CARAGLIO: CARLEVÉ 'D CARAJ

Domenica 8 febbraio dalle 14.30 lungo via Roma sfilata di gruppi mascherati e al termine Rogu dei Ciciu e festa di Carnevale, con merenda presso il Pelerin. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/

***

CASTELLETTO STURA: MOSTRA CARTE DA VISITE

Nel week end sarà visitabile presso l’asilo infantile, in via Cuneo 5, la mostra “Mostra Nazionale delle Carte da Visite” genere formale fotografico che ebbe popolarità tra la fine dell’ottocento e il primo novecento.

***

CHERASCO: "SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Domenica 8 febbraio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

CHERASCO: CORRI CORRI PINOCCHIO

Domenica 8 febbraio, alle ore 17, nel teatro “G. Salomone” andrà in scena la compagnia Santibriganti con lo spettacolo “Corri Pinocchio!”, appuntamento speciale per bambini e famiglie. Info: https://www.ticket.it/teatro/evento/corri-corri-pinocchio.aspx

***

DRONERO: BRILLANTINA

Domenica 8 febbraio, alle ore 16.30, presso il Cineteatro Iris andrà in scena lo spettacolo "Brillantina". Con Ivan Bortolotti e Silvia De Zulian, scena di Dario Spadon e Graziano Venturuzzo, testo e regia di Dario Spadon. L'appuntamento fa parte della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro. Info: https://www.santibriganti.it/

***

LIMONE PIEMONTE: DALL'800 AI GIORNI NOSTRI

Domenica 8 febbraio, sarà visitabile nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, la mostra di pittori dall'800 ai giorni nostri. Promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo. Orario: 10-12/15-18. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it/

***

MONDOVÌ: CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile presso il Museo della ceramica la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: DONNE DEL TERZIARIO

Nel week end sarà visitabile, presso il Museo della Ceramica, la mostra fotografica “Donne del terziario. Storie di impresa, innovazione e futuro” dedicata alle imprenditrici del territorio.

MONDOVÌ: TORNEO DELL’AMICIZIA

Domenica 8 febbraio, nella palestra di via della Polveriera 1, a Mondovì giornata di basket inclusivo e condivisione insieme alle squadre di Fossano, Cuneo, Alba e Saluzzo. Info: 0174/330358 associazione.sportin@gmail.com

MONDOVÌ: CARLEVÉ 'D MONDVÍ

Domenica 8 febbraio avranno inizio i festeggiamenti per il 'Carlevé 'd Mondví' con la sfilata di gruppi mascherati alle ore 15 a Mondovì Breo, centro storico con la partecipazione delle maschere dei carnevali del Piemonte, della Val d’Aosta e della Liguria. Partenza da piazza santa Maria Maggiore/arrivo in piazza San Pietro. Info: https://carnevalemondovi.it/programma/

***

MONFORTE D’ALBA: NOSTRA DEA

Domenica 8 febbraio, alle ore 17, al Teatro Comunale di Monforte d’Alba, va in scena “Nostra Dea” di Massimo Bontempelli, proposta da Il Teatro del Poi di Bra, in collaborazione con Arte Danza Donatella Poggio, per la regia di Beppe Incarbona.

***

MONTEMALE: ESCURSIONE FRA I TARTUFI

Domenica 8 febbraio, alle ore 10, si terrà la giornata alla scoperta dell’oro nero della valle Grana, il tartufo nero pregiato, con escursione guidata nelle tartufaie attorno al Castello di Montemale con pranzo a seguire. Attività a pagamento. Info: https://www.terradelcastelmagno.it/

***

RIFREDDO: CARNEVALE

Domenica 8 febbraio, dalle 11.15 santa messa, pranzo per i 40 anni delle maschere rifreddesi, polenta e carnevale in piazza. Info: https://comune.rifreddo.cn.it/

***

ROBURENT: GRAN FESTA DI CARNEVALE

Domenica 8 febbraio alle 12.30 presso la sala polivalente di Roburent capoluogo avrà inizio la Gran Festa di Carnevale, con paella, musica e travestimenti. Info: 393 65 39 410 - 349 08 76 142.

***

SALUZZO: CORRERE NELL’ABISSO

Domenica 8 febbraio, dalle 15 alle 18, negli spazi dell'atelier di Salita al Castello 15-A, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Correre nell'abisso", con gli scatti realizzati dal reporter Daniele Caponnetto. Info: 340 85 041 47 - 346 08 32 494.

SALUZZO: 98° CARNEVALE CITTÀ DI SALUZZO

Domenica 8 febbraio, alle ore 11.15 nel Duomo verrà celebrata dal vescovo la Santa Messa di Carnevale. Alle ore 14 in corso Italia, nel centro cittadino, prenderà avvio la grande sfilata dei carri e delle maschere. La parata sarà animata dalla presenza chiassosa e festante di 11 carri e centinaia di figuranti pronti a “sfidarsi” in una sorta di “gran premio” che durerà tre anni. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO: ENSEMBLE SINFONICO

Domenica 8 febbraio alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM, concerto con l’esibizione di Fabiola Tedesco in qualità di primo violino e concertatore. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: 0175/47031 - www.consonanteapm.it

***

SAN GIACOMO DI ROBURENT: CARNEVALE DEI BAMBINI

Domenica 8 febbraio, dalle ore 10 presso il dehors del Bar Adriana, "Il Carnevale dei bambini", con giochi, merenda per i bambini e la pentolaccia da rompere. Info: 335 66 00 289.

***

SAVIGLIANO: ROSSO SOLO

Domenica 8 febbraio, alle ore 18.30, presso la Torre Civica di Savigliano, live acustico “Rosso Solo" del musicista Giorgio Canali. Info: 333 80 12 927 diagonalsaveoursouls@gmail.com

SAVIGLIANO: FESTA DI CARNEVALE AL MUSEO FERROVIARIO

Domenica 8 febbraio, alle ore 10, si terrà la festa di carnevale al museo ferroviario con visita guidata in maschera, laboratorio creativo e giro sul trenino. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

***

SERRALUNGA D’ALBA: KLINKE

Domenica 8 febbraio, alle ore 16.30, nel teatro della Fondazione Mirafiore si terrà lo spettacolo per famiglie “Klinke”, della Compagnia ArteMakìa. Info: https://www.fondazionemirafiore.it/eventi/

***

VALDIERI: CARNEVALE ALPINO DELL’ORSO DI SEGALE