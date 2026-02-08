Caraglio rinvia al 1° marzo la sfilata di Carnevale in programma per oggi

La Pro Loco di Caraglio, in accordo e in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, comunica che, a seguito di un’attenta e condivisa valutazione delle previsioni meteorologiche e dopo aver atteso fino all’ultimo gli aggiornamenti ufficiali, è stata presa la decisione di rinviare la sfilata di Carnevale prevista per la giornata odierna.

Le condizioni di maltempo previste per il pomeriggio non consentirebbero infatti lo svolgimento dell’evento nelle necessarie condizioni di sicurezza e serenità, fondamentali per una manifestazione pensata per tutta la comunità e, in particolare, per famiglie e bambini.

La sfilata di Carnevale viene pertanto rinviata a domenica 1° marzo, data nella quale si auspica di poter vivere appieno una giornata di festa, colori e allegria, nel segno della tradizione e della partecipazione che da sempre contraddistinguono il Carnevale di Caraglio.

"La decisione, presa con grande rammarico ma con senso di responsabilità, nasce dalla volontà condivisa di tutelare partecipanti, volontari e pubblico", fanno sapere Pro Loco e Amministrazione Comunale, che ringraziano sentitamente tutti per la comprensione e la collaborazione. "Il Carnevale di Caraglio non si annulla: si rinvia, pronto a tornare con ancora più entusiasmo", concludono.