Busca celebra il 4 Novembre con gli studenti: “La pace si costruisce ogni giorno”

Questa mattina, martedì 4 novembre, Busca ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con la tradizionale deposizione delle corone d’alloro alla lapide di Piazza della Rossa e ai monumenti nel giardino del Municipio.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Ezio Donadio, gli assessori Diego Bressi e Bruno Olivero, l’amministrazione comunale, i Carabinieri, gli Alpini, la Protezione Civile, la Croce Rossa e numerose associazioni cittadine. Presenti anche gli studenti dell’Istituto “Carducci”, a cui il sindaco ha rivolto un messaggio di memoria e responsabilità: «Su questa lapide sono incisi i nomi di 206 Caduti buschesi della Prima Guerra Mondiale: tra loro anche un ragazzo poco più grande di voi. Giovani vite che hanno lottato con coraggio sul fronte».

Il corteo ha poi raggiunto il Palazzo Comunale per rendere omaggio ai monumenti alla Resistenza e ai Caduti e Dispersi della Seconda Guerra Mondiale. «Negli anni le guerre sono purtroppo continuate e non finite: Palestina, Ucraina, Mali, sono tanti focolai di guerra. Oggi più che mai siete chiamati a costruire la pace, attraverso il rispetto, l’aiuto reciproco e la difesa dei più deboli. La pace va protetta ogni giorno. Un grazie sincero alle Forze Armate e ai volontari che operano al servizio della comunità» ha concluso il sindaco sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni in queste ricorrenze.

In chiusura, gli studenti hanno letto “San Martino del Carso” di Giuseppe Ungaretti, un commosso richiamo al valore del ricordo.



