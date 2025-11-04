Da Bochum a Mondovì: dodici studenti protagonisti di uno scambio europeo sociale e lavorativo

Il 16 ottobre 2025 dodici ragazzi e ragazze provenienti da Bochum e Dortmund, due città del Bacino della Ruhr, sono arrivati a Mondovì in quanto partecipanti del progetto Grenzen überwinden - Starken entiwickeln.

Il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tedesco e dai Fondi Europei nell'ambito del Programma Juventus, permette a Val, Cody, Nicole, Henrik, Leo, Yerianni, Karim, Viktor, Connor, Lea, Laura e Esma di trascorrere un periodo di tirocinio di due mesi nella cittadina piemontese.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra la QBS Gewerkstatt di Bochum e il CFP CeMon di Mondovì, prevede un periodo di preparazione al soggiorno all'estero della durata di due mesi a Bochum, in Germania. Il gruppo ha qui imparato a conoscersi, ha appreso i primi rudimenti della lingua e cultura italiana e ha affinato le proprie competenze sociali e lavorative.

Arrivati a Mondovì, accompagnati da Isabella Amaduzzi, hanno fatto una settimana di orientamento in cui hanno svolto un corso di 4 giorni di sicurezza sul lavoro e un corso di italiano e poi dal 27 ottobre hanno iniziato a lavorare presso alcune realtà locali: Casa Colet, Sgasà, le associazioni Caracol, Sportin e La Scala del re, lo studio della Dottoressa Fenoglio, Palazzo Fauzone, Rosso Gentile, la Forrest School, la Ellero e lo stesso CFP Cemon hanno accolto i ragazzi, stanno loro insegnando molto e soprattutto stanno credendo in loro offrendogli una reale opportunità per il futuro.

A metà novembre il testimone passerà a Bianca Kleinrensing, che seguirà il gruppo nella seconda parte del soggiorno riportandolo in Germania poco prima di Natale.

"Grazie Mondovì - dicono i referenti del progetto - per l’esempio di inclusione, integrazione e accoglienza degna di una realtà europea e speriamo di ripetere anche negli anni futuri".