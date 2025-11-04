Dopo l’ennesimo mortale Govone cerca soluzioni per mettere in sicurezza la Statale 231

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Govone nel promuovere azioni concrete per migliorare la sicurezza stradale sul territorio.

In particolare si stanno valutando interventi sulla Strada Statale 231, anche nel recente passato teatro di incidenti gravissimi, in particolare nel tratto che collega l'innesto autostrada Asti-Cuneo e la frazione di Canove.

Il tema è stato al centro di un primo incontro, tenutosi il 21 ottobre scorso presso il Palazzo della Regione Piemonte a Torino, con l’assessore regionale Marco Gabusi, il sindaco Giampiero Novara, il vicesindaco Roberto Cantamessa e il consigliere comunale Pier Paolo Guelfo.

Nella mattinata dello scorso 29 ottobre si è svolto un secondo incontro operativo a Govone, con i capi compartimento Anas, il sindaco Giampiero Novara, il consigliere Pier Paolo Guelfo e il comandante della Polizia Locale di Alba, Antonio Di Ciancia. Durante il sopralluogo sono state affrontate, nello specifico, le problematiche legate alla viabilità in località Molino Gerotte e all’innesto con l’autostrada.

Per limitare la velocità e migliorare la sicurezza nel punto critico dell’incrocio tra la Strada Statale 231 e via Molino Gerotte si stanno vagliando le misure più efficaci da intraprendere con Anas. In particolare sono state discusse tre soluzioni alternative: la realizzazione di una rotonda, l’installazione di un semaforo intelligente oppure l’installazione di un tutor.

Come primo intervento da realizzarsi a breve termine, è stato valutato di aumentare la segnaletica verticale e di ampliare l’area dell’incrocio per migliorarne la visibilità.

In merito all'innesto con l'autostrada Asti-Cuneo, è stata discussa la possibile realizzazione di una rotonda sulla Strada Statale 231, già prevista dal Piano Regolatore Generale, che permetterebbe di eliminare gli attuali quattro innesti diretti sulla Strada Statale, riducendo così la pericolosità in questo tratto.

Il sindaco Giampiero Novara ha dichiarato: “L’Amministrazione Comunale è molto sensibile al tema della sicurezza stradale. Stiamo mettendo in campo misure concrete, volte a ridurre la pericolosità di alcuni tratti stradali e prevenire nuovi incidenti.”