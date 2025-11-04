Fascicolo sanitario elettronico: conoscerlo e imparare ad usarlo

"Fascicolo Sanitario Elettronico ( FSE) questo sconosciuto" è il tema di due incontri organizzati al Monastero della Stella di Saluzzo (in piazzetta Trinità, 4) da Cittadinanza attiva e dal Tribunale del Malato.

Il primo appuntamento sul tema si svolgerà l’11 di novembre alle 20:30 mentre il secondo avrà luogo il 3 dicembre, sempre alle 20:30.

"L’iniziativa - spiega la referente saluzzese Barbara Orusa - mira ad approfondire molti aspetti, spesso sconosciuti, di questa raccolta on line di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la nostra storia clinica e di salute. Un punto di accesso unico, comodo, sicuro del quale si parlerà sul come attivarlo e renderlo disponibile".

Nel primo incontro (sono entrambi promossi in accordo con il segretario regionale di Cittadinanza attiva Enrico Ferrario) verrà fornita una panoramica generale della materia, nel secondo il 3 dicembre, di come imparare a utilizzarlo.

In questa data i partecipanti potranno portare il proprio Spid o Cie, il pc o smartphone ed eventualmente una ricetta dematerializzata, ovvero la versione elettronica della ricetta medica cartacea, utilizzata per farmaci e visite specialistiche.