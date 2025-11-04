ASL CN1: Vax Day per vaccinarsi contro Covid e influenza

L'ASL CN1 ha organizzato una serie di giornate dedicate alla vaccinazione anti-Covid per il mese di novembre, con aperture straordinarie in cinque sedi distribuite sul territorio provinciale.

Calendario e sedi operative

Le sedute vaccinali si terranno presso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) nelle seguenti date e orari:

Lunedì 17 novembre 2025

Savigliano – SISP, via Torino 143 | ore 9.00-12.00

Venerdì 21 novembre 2025

Fossano – SISP, via Lancimano 9 | ore 9.00-12.00

Fossano – SISP, via Lancimano 9 | ore 9.00-12.00
Cuneo – SISP, corso Francia 10 | ore 13.30-16.30

Mondovì – SISP, Ospedale Regina Montis Regalis | ore 13.30-16.30

Saluzzo – SISP, via Del Follone 4 | ore 13.30-16.30

L’accesso è diretto e non è necessaria alcuna prenotazione e/o preadesione.

La dose di richiamo della vaccinazione anti-Covid è annuale e l’aver contratto una infezione da SARS-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione.

Per quanti lo desiderano, sarà inoltre possibile ricevere in co-somministrazione la vaccinazione antinfluenzale.

Questa iniziativa non è rivolta a soggetti di età inferiore ai 12 anni