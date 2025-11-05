Aggressione ai volontari della Croce Rossa ad Asti, Icardi: "La violenza contro gli operatori sanitari deve finire"

Due cittadini di nazionalità marocchina residenti a Santo Stefano Belbo sono stati raggiunti dall'avviso di conclusione indagini per l'aggressione ai volontari della Croce Rossa avvenuta ad Asti lo scorso 19 luglio. I due sono accusati di aver minacciato e aggredito fisicamente un'operatrice sanitaria intervenuta per soccorrerli dopo una rissa: la donna è stata strattonata violentemente e sbattuta contro la porta dell'ambulanza, riportando un trauma cranico ed ecchimosi. L'episodio si inserisce in un'escalation di violenze contro il personale sanitario che sta colpendo il Piemonte.

“Quanto accaduto ad Asti si aggiunge ad altre centinaia di aggressioni simili e nel 70% dei casi sono colpite le donne” commenta Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale.

“È un fenomeno paradossale e gravissimo. Oltremodo deplorevole quando le vittime sono volontari che donano gratuitamente il loro tempo libero per la cura e l'assistenza dei cittadini. Occorre potenziare la prevenzione di simili gesti ma, tengo a precisare che il camice bianco deve rappresentare una corazza invalicabile. L'aggressore deve essere punito davvero con severità e certezza.

Mi chiedo come sia possibile che, a distanza di mesi, i due indagati siano a piede libero. I soggetti violenti vanno allontanati dalle nostre comunità e il rimpatrio deve essere immediato. Dove i contatti sociali sono favoriti, come nei piccoli comuni, esiste anche una maggiore percezione del pericolo con conseguenti e inevitabili cambi di abitudini. Garantire la sicurezza e la libertà ai nostri cittadini è un dovere delle nostre istituzioni” conclude Icardi.