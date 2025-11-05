Fratelli d’Italia Cuneo: “Unità, chiarezza e sostegno a Gioventù Nazionale”

Il coordinatore provinciale William Casoni: “Il nostro partito in provincia non ha due anime: ha un solo cuore politico, saldo nei valori e nella lealtà verso la comunità nazionale. Siamo una realtà coesa, organizzata e perfettamente in linea con la direzione politica nazionale indicata dal Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro Guido Crosetto”

In merito alle recenti ricostruzioni apparse sulla stampa locale, la Federazione Provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia respinge con decisione qualsiasi tentativo di rappresentare il partito come diviso o attraversato da correnti interne.

Si tratta di narrazioni completamente infondate, alimentate da voci esterne e prive di qualsiasi legame con la realtà della nostra comunità politica.

Siamo una realtà coesa, organizzata e perfettamente in linea con la direzione politica nazionale indicata dal Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro Guido Crosetto. Il nostro partito si riconosce nei principi della destra moderna: libertà, responsabilità, legalità, merito e rispetto delle istituzioni democratiche; ogni altra interpretazione risponde soltanto alla volontà di chi, dall’esterno, cerca di creare confusione o visibilità personale.

FdI in provincia di Cuneo è rappresentato da donne e uomini eletti regolarmente nel congresso provinciale del 2023 e nei congressi comunali del 2025, che oggi operano all’interno degli organi ufficiali del partito — dal coordinamento provinciale ai dipartimenti tematici, fino ai circoli comunali. Si tratta di una struttura politica viva, radicata sul territorio, che lavora ogni giorno per tradurre in azione concreta la visione del governo guidato dal Presidente Meloni.

Inoltre, è doveroso precisare che le narrazioni di presunte spaccature provengono da soggetti che non hanno alcun incarico nel partito e che non sono neppure tesserati. Non si tratta quindi di voci interne né, tantomeno, legittimate a esprimere la posizione di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia nella provincia Granda non ha due anime: ha un solo cuore politico, saldo nei valori e nella lealtà verso la nostra comunità nazionale - sottolinea il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo William Casoni -. “Siamo un partito in crescita, fatto di amministratori, militanti e giovani che condividono una stessa visione di Paese e che collaborano quotidianamente in modo costruttivo e responsabile.”

A questa linea si affianca anche il contributo costante di Gioventù Nazionale, al quale va tutta la nostra solidarietà.

Ribadiamo infine che le uniche voci legittimate a rappresentare il partito sono quelle dei suoi organismi eletti e dei rappresentanti ufficiali. Chi interviene da posizioni personali, senza incarichi e senza tessera, non parla a nome del partito e non ne interpreta la linea politica.

FdI continua dunque il proprio lavoro sul territorio, nelle istituzioni e tra la popolazione, con una visione chiara e condivisa: consolidare la presenza della destra di governo in provincia di Cuneo, rafforzando una comunità politica unita, seria e proiettata al futuro.

William Casoni

Presidente della Federazione Provinciale Cuneese Fratelli d’Italia