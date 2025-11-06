Fossano: i Reggimenti della Taurinense hanno premiato il valore della cittadinanza alla cerimonia del 4 novembre

Anche il 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, con il colonnello Silvestro Cittadino e il capitano Pasquale Soprano, hanno voluto esprimere solidarietà a tutte le vittime di guerra durante la “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”.

Non solo. Le forze armate dell’esercito hanno anche partecipato alla manifestazione “Caserme in Piazza”, evento che ha interessato gli alpini del 32° Reggimento Guastatori e del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna della Brigata alpina Taurinense, con un’esposizione dei mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione.

Ad aprire la manifestazione la resa degli onori ai caduti, seguiti dagli interventi del sindaco di Fossano Dario Tallone e dei comandanti del 1° Artiglieria da montagna, colonnello Olav Conz, e del 32° Guastatori, colonnello Silvestro Cittadino.

I bambini e i ragazzi delle scuole di Fossano hanno poi quindi letto poesie, canzoni e significativi estratti di alcuni libri, tutti riguardanti l'importanza e il significato della pace e della ricorrenza.

“La cospicua partecipazione da parte della cittadinanza all'iniziativa ha dimostrato ancora una volta la vicinanza alle forze armate, evidenziando come la Difesa sia molto più efficace quando i cittadini dimostrano partecipazione e coesione con le istituzioni”: concludono dal 32° Reggimento.