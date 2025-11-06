 / Cronaca

Cronaca | 06 novembre 2025, 18:39

Saluzzo, cordoglio per la morte di Andrea Risso, ex autista Ati

Mancato a 89 anni. I funerali domani, venerdì 7 novembre alle ore 15 in cattedrale

Cordoglio a Saluzzo per la morte di Andrea Risso, ex autista dell’Ati, mancato a 89 anni all’ospedale di Saluzzo. Risso, da qualche tempo ospite della residenza Tapparelli, era un autista “storico” dell’Ati, quando la società di trasporto pubblico ancora si chiamava Satip.

Tra gli anni ’70 e ‘80 era stato l’autista che guidava i pulmann, in particolare sulla linea Saluzzo-Torino, ma non solo.

Lascia la moglie Irma, le figlie Graziella e Nadia, i nipoti Barbara, Davide, Enrica, Gianluca e Roberto. I funerali domani, venerdì 7 novembre, alle 15 nel duomo di Saluzzo.

