Anima Festival premiata a Milano con l’Eha Festivals & Live Events

Si è svolta lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Il premio EHA Festivals & Live Events è andato ad Anima Festival di Cervere (CN), con la seguente motivazione: è un festival musicale che ha compiuto 10 anni e che si tiene all’Anfiteatro dell’Anima a Cervere, in provincia di Cuneo e riunisce musica, arte e cultura in un ambiente naturale e suggestivo. Già annunciata la data di settembre 2026 di Claudio Baglioni nell’esclusivo tour.

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com