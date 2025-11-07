 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 07 novembre 2025, 14:37

Bianca & Neve al Teatro Salomone di Cherasco: una fiaba moderna per sorridere e riflettere

Domenica 16 novembre nuovo appuntamento della rassegna “Teatro per Famiglie” tra ironia, amicizia e una merenda per tutti i bambini

Bianca &amp; Neve al Teatro Salomone di Cherasco: una fiaba moderna per sorridere e riflettere

Prosegue la rassegna “Teatro per Famiglie” dedicata a bambini e ragazzi al Teatro Salomone, con un nuovo appuntamento all’insegna della fantasia e del divertimento per tutta la famiglia.

Domenica 16 novembre alle ore 17.00 andrà in scena “Bianca & Neve”, una fiaba moderna e ironica che ribalta la tradizionale storia di Biancaneve: qui il cacciatore è vegano, la regina consegna pacchi e Biancaneve… non ha certo bisogno di un principe!
Con leggerezza e ironia, lo spettacolo racconta il valore dell’amicizia, il coraggio di essere se stessi e il rispetto per la natura, parlando ai più piccoli con linguaggio semplice ma intelligente, e regalando ai grandi tanti spunti per sorridere e riflettere.

Come da tradizione, al termine dello spettacolo ci sarà la merenda offerta a tutti i bambini: un momento conviviale per condividere la magia del teatro anche fuori dal palcoscenico.

Il costo del biglietto sarà di 8 euro, gratuito fino ai 4 anni e per disabili e disoccupati (presentando il tesserino). Abbonamento 5 spettacolo, fa farsi solo online (www.ticket.it), 40 euro. 

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Cherasco per il supporto, lo sponsor ufficiale Gemini Project, il partner Radio BraOnTheRocks e il Piccolo Teatro di Bra per la collaborazione. La stagione è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione CRC – Bando Pop.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium