Premio Internazionale “IO SONO L’ARTISTA”: c’è anche il pittore braidese Riccardo Testa

Dopo l’anteprima estiva nella suggestiva cornice del Casale di Emma, a Resuttano, nel cuore della Sicilia, sono stati resi noti i vincitori del Premio Internazionale “IO SONO L’ARTISTA” - “The Artist’s Voice”, un percorso espositivo dedicato agli artisti che si promuovono online su PitturiAmo, il portale dei pittori contemporanei.

Scorrendo i nomi troviamo anche quello del pittore braidese Riccardo Testa, in arte IOL, che si è distinto tra oltre 200 artisti iscritti su www.pitturiamo.com, provenienti dal territorio nazionale ed internazionale.

In tutto sono 10 i vincitori votati non solo per la qualità delle loro opere, ma per la capacità di raccontare un mondo interiore attraverso un linguaggio universale. Ogni opera è un viaggio, ogni segno una testimonianza. I loro lavori parlano di identità, memoria, spiritualità, paesaggi interiori e conflitti contemporanei.

Come spiega l’organizzazione: «IO SONO L’ARTISTA non è solo un premio, ma un vero percorso di valorizzazione dell’identità artistica. Si tratta di un’iniziativa che vuole dare spazio alla voce autentica degli artisti, offrendo visibilità concreta, opportunità professionali e occasioni di crescita reale. PitturiAmo ha ideato questo format per affermare che l’artista non è solo colui che crea, ma colui che comunica, che racconta e che lascia un segno».

Aggiungendo: «I vincitori avranno accesso a un mondo pensato per accompagnarli in un’esperienza espositiva e promozionale che unisce prestigio e concretezza. Il premio, infatti, rappresenta un trampolino di lancio per entrare in dialogo con galleristi, curatori, critici e collezionisti».

La formula è semplice: una giuria composta da professionisti del mondo dell’arte ha effettuato la selezione di pittori, basandosi su criteri come qualità tecnica, originalità, forza comunicativa e coerenza stilistica. Alla fine sono stati premiati 10 artisti, provenienti da contesti culturali diversi, ma accomunati da un linguaggio espressivo potente e personale.

Bravi tutti.