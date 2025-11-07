 / Eventi

Eventi | 07 novembre 2025, 17:01

Silvia Gribaudi porta a Racconigi “R.OSA”, dieci esercizi di libertà e ironia

Venerdì 14 novembre alla SOMS la celebre coreografa in scena con Claudia Marsicano per uno spettacolo che ribalta gli stereotipi di genere attraverso corpo, humor e partecipazione

(Foto Riccardo Panozzo)

Venerdì 14 novembre, alle ore 21, alla SOMS di Racconigi, via Carlo Costa 23, nell'ambito della IV edizione di RACCORDI, la rassegna di teatro e danza contemporanei ideata e organizzata da Progetto Cantoregi e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, va in scena R.OSA - 10 esercizi per nuovi virtuosismi. 

È uno degli spettacoli di maggior successo della coreografa Silvia Gribaudi, un affondo ironico e poetico sul corpo femminile e sugli stereotipi di genere. Con la sua cifra ironica e dissacrante, Silvia Gribaudi porta in scena una performance che è al tempo stesso gioco e rivoluzione del corpo. R.OSA è un “one woman show” fatto di dieci esercizi di virtuosismo, in cui la performer Claudia Marsicano ribalta le aspettative dello spettatore e lo trascina dentro una drammaturgia imprevedibile, dove il pubblico diventa protagonista, volontario o involontario, dell’azione. 

Ispirato alle immagini sensuali e generose di Botero e all’energia pop degli anni Ottanta di Jane Fonda, lo spettacolo riflette sul concetto di successo, di prestazione e sull’immagine che ci rende schiavi o complici. Attraverso umorismo, leggerezza e un linguaggio informale, R.OSA apre lo sguardo su nuovi mondi possibili, invita a superare i propri limiti e a liberarsi dai giudizi che condizionano lo sguardo sull’altro. Ne nasce un’esperienza esplosiva e coinvolgente, in cui danza, comicità e vitalità si intrecciano fino a trasformare la scena in uno spazio di libertà condivisa.

