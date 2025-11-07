Caos quotidiano in Strada Romano ad Alba: tra parcheggi irregolari e visuali coperte

In apertura di seduta, il consigliere Domenico Boeri ha riportato all’attenzione del Consiglio comunale la situazione di Strada Romano, l’arteria che costeggia la residenza per anziani 'Ottolenghi' e che da tempo soffre problemi di traffico, parcheggi irregolari e scarso decoro. Il tema, più volte sollevato da residenti e attività della zona, è tornato con forza grazie a un’interrogazione che chiede all’amministrazione una presa di posizione sul futuro dell’area.

Boeri ha descritto una quotidianità complicata per chi vive o lavora in quella porzione di città: “Il traffico è spesso caotico, si parcheggia ovunque, l’uscita su corso Asti è pericolosa perché la visuale viene coperta dalle auto ferme lungo la strada. A questo si aggiunge un canale di scolo che da anni non viene pulito: non crea grandi problemi idrici, ma l’incuria porta altre situazioni poco piacevoli. Una riqualificazione sarebbe urgente e doverosa”.

A raccogliere la sollecitazione è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha offerto un quadro puntuale della situazione, senza nascondere le difficoltà.

“Strada Romano è una via chiusa, con un unico accesso e un’unica uscita. Questo, unito alla presenza dell’Ottolenghi, delle attività e dei residenti, amplifica ogni criticità”, ha spiegato. L’assessore ha ricordato i sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi, sia con i residenti sia con i gestori della casa di riposo, e le soluzioni già sperimentate nel tempo: specchi, nuova segnaletica verticale volta a limitare l'accesso nelle aree più pericolose, delimitazioni a terra per la sosta.

Fenocchio ha definito la condizione della strada come “strutturalmente complessa”: gli spazi sono limitati e qualsiasi modifica profonda richiederebbe interventi radicali, difficili da ipotizzare a breve.

Ci sono però margini di miglioramento, soprattutto sul fronte del decoro. “Agiremo sulla pulizia e sullo sfalcio del canale di scolo. La parte più a monte è in gestione al Consorzio irriguo, con cui abbiamo già avviato le interlocuzioni per definire competenze e tempistiche. È un’area che non viene manutenuta da molto tempo e merita attenzione”, ha precisato l’assessore.

La volontà dell’amministrazione è quella di intervenire con misure puntuali, senza creare disagi alle realtà che insistono sulla zona. “Cercheremo di ottimizzare ciò che è già stato fatto, mantenendo un equilibrio tra le esigenze di chi lavora all’Ottolenghi, gli esercizi commerciali e i residenti. La situazione è nota, non esistono soluzioni definitive in tempi brevi, ma continueremo a migliorarla”.