Attualità | 08 novembre 2025, 17:02

Bra punito nel finale: il Pineto ribalta tutto negli ultimi otto minuti

Lionetti illude i giallorossi, poi la rimonta abruzzese condanna la squadra di Nisticò a un k.o. dal sapore amarissimo.

Bra punito nel finale: il Pineto ribalta tutto negli ultimi otto minuti

Amara beffa per il Bra, che al “Sivori” vede evaporare tre punti quando ormai la partita sembrava prendere la piega giusta. La formazione di Fabio Nisticò aveva trovato il vantaggio nella ripresa con Lionetti, entrato da pochi istanti e subito decisivo. Una gioia durata poco: il Pineto non ha mollato di un centimetro, restando in partita e firmando una rimonta pesantissima nel giro di otto minuti. Prima Pellegrino ha ristabilito l’equilibrio, poi D’Andrea ha completato il sorpasso, consegnando agli abruzzesi un successo di personalità e lasciando ai giallorossi il rammarico di un’occasione sfumata nel finale. I giocatori hanno voluto ringraziare i tifosi "sempre itineranti".

redazione

