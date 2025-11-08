L’Acv di Verzuolo racconta quattro secoli di storia: “La Compagnia del Rosario” tra fede e memoria del paese

L’associazione per la tutela del patrimonio culturale verzuolese (Acv) propone, martedì 11 novembre alle 20,45, una serata di approfondimento dedicata alla storia e alle tradizioni religiose del territorio.

L’appuntamento si terrà nella sala Arroyto di Palazzo Drago (via Marconi 13), dove verrà presentato il reportage narrativo e fotografico dal titolo “La Compagnia del Rosario. Quattro secoli di storia verzuolese tra notizie, oggetti sacri e curiosità”, curato da Flavio Vallome, membro del direttivo dell’associazione e appassionato ricercatore d’archivio.

Attraverso immagini, documenti e testimonianze, la serata offrirà uno sguardo approfondito sulla Verzuolo delle antiche Compagnie religiose, con particolare attenzione al borgo della Villa di Verzuolo e ai suoi abitanti. Un viaggio nel tempo tra tradizioni, aneddoti e curiosità che mettono in luce il ricco patrimonio storico, artistico e devozionale conservato negli archivi dell’Acv e in quelli parrocchiali.

L’incontro sarà anche occasione per fare il punto sulle attività dell’associazione nel 2025, al termine della consueta stagione di visite guidate all’Antica Parrocchiale della Villa, gestita con passione dai volontari.

“Quest’anno – spiegano dall’associazione - 620 persone hanno firmato il registro dei visitatori, provenienti non solo dal Piemonte ma anche da diverse regioni italiane e dall’estero.

Tra gli ospiti, anche i rappresentanti argentini del gemellaggio Verzuolo–Arroyito e una ventina di ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, impegnati nello studio degli affreschi di San Nicola di Bari, autentico gioiello custodito nella chiesa del borgo antico.

Un momento particolarmente significativo è stato, lo scorso settembre, il pomeriggio trascorso con alcuni ospiti della Residenza Tapparelli di Saluzzo, tornati tra le vie del borgo per una visita guidata ricca di emozione e memoria: molti di loro avevano vissuto proprio in quella zona e hanno condiviso ricordi preziosi della loro giovinezza”.

L’incontro dell’11 novembre sarà il momento per condividere le nuove iniziative in cantiere per i prossimi mesi che rappresenteranno un nuovo passo nel percorso di valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico e culturale che l’Acv porta avanti con costanza e dedizione.

Le informazioni complete sulle attività e sulle iniziative future sono disponibili sul sito recentemente rinnovato dell’associazione: verzuoloacv.it



