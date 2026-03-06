"Una Vita da Social", la Polizia di Stato porta nelle vie di Cuneo la sicurezza digitale e stradale

Nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, si è svolta l’iniziativa a cura della Polizia di Stato nel cuore della città di Cuneo, in via Roma di fronte al Duomo, che ha visto la partecipazione del personale della Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale di Torino e della Sezione di Cuneo con l’utilizzo del “truck”, apposito bus allestito come aula multimediale per la realizzazione del Progetto di educazione.

A bordo del truck si sono svolti gli incontri a cui hanno partecipato 320 studenti degli istituti comprensivi “Grandis” di Borgo San Dalmazzo e della scuola “I.C. Soleri” di Cuneo, accompagnati dai loro 28 docenti durante tutta la mattinata.

Le classi di studenti hanno partecipato attivamente agli incontri di formazione, durante i quali sono stati proiettati anche video e sono stati utilizzati diversi strumenti multimediali. Nell’ambito della formazione con le scuole si è parlato dei rischi derivanti dell’utilizzo improprio dei social network e di internet, al fine di sensibilizzare gli studenti sugli opportuni accorgimenti da impiegare nell’utilizzo di internet, in modo che la rete possa essere un mezzo di grande opportunità di crescita, formazione, svago e comunicazione secondo modalità sicure.

La giornata di divulgazione è stata anche un’occasione importante per parlare con gli studenti del fenomeno del cyberbullismo e delle discriminazioni online e sull’importanza di prevenire tali condotte, coinvolgendo i ragazzi nella prevenzione. L’obiettivo dell’iniziativa è stata quindi quella di educare e prevenire episodi di violenza e di discriminazione, ed in particolar modo quelle che avvengono attraverso l’utilizzo della parola online e sulle piattaforme social.

La Polizia Stradale di Cuneo ha inoltre allestito un proprio gazebo informativo per sensibilizzare i giovani studenti sull’educazione stradale, ed in particolare sull’importanza del rispetto del Codice della Strada nell’utilizzo di biciclette e monopattini, per circolare in totale sicurezza e sull’importanza di utilizzare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle vetture ed indossare il casco.

Inoltre è stato allestito un punto informativo a cui ha partecipato personale della Questura di Cuneo per la sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere con la distribuzione di materiale agli studenti, nonché il personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, che ha coinvolto i giovani studenti con la dimostrazione di alcune attività tecniche relative ai sopralluoghi sulle scene dei crimini.