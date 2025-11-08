Via libera alla passerella sospesa per le bici sullo Stura a Gaiola: approvata la modifica al progetto dall'Unione Montana Valle Stura e dal Comune

Gaiola avrà una passerella sospesa per l'attraversamento delle bici sul fiume Stura, che collegherà in un unico anello tutto il perimetro del paese evitando il passaggio sul ponte dell'Olla e la Statale 21 del Colle della Maddalena, migliorando così la sicurezza dei cicloturisti.



Prima la Giunta dell'Unione Montana Valle Stura lo scorso 27 ottobre e oggi la Giunta comunale hanno approvato la modifica al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova infrastruttura turistica: una struttura sospesa sul fiume Stura a fini cicloturistici, in località Casa Buo nei pressi del ponte dell’Olla.





L’opera, inserita nel contesto del percorso escursionistico “Lou Viage”, rappresenta una variante strategica dell’itinerario che attraversa i quattordici comuni della valle Stura di Demonte per un totale di 180 km (230 con le varianti).

Il progetto, redatto dall’architetto Andrea Girard e validato dal responsabile unico del procedimento architetto Marco Calosso, rientra nel bando regionale SRD07 – Azione 4 “Infrastrutture turistiche”, emanato dalla Regione Piemonte, che finanzia interventi per la realizzazione e l’ammodernamento di itinerari e strutture dedicate al turismo sostenibile.

La Regione ha giudicato ammissibile la domanda di sostegno n. 20231084797, presentata dall’Unione Montana, riconoscendo un finanziamento di 220.734,74 euro su una spesa complessiva di 250.000 euro. Il contributo regionale coprirà il 90% del costo totale, mentre il restante 10% sarà a carico dell’Unione Montana e del Comune di Gaiola.

Il progetto prevede un intervento permanente a destinazione turistico-ricettiva, con un quadro tecnico-economico composto da 170.000 euro di lavori e 80.000 euro di somme a disposizione dell’Amministrazione. Le voci di spesa comprendono, oltre ai lavori di realizzazione, le indagini geologiche, le spese tecniche e la predisposizione della pista di cantiere.

A seguito delle verifiche urbanistiche e ambientali, la Giunta dell'Unione Montana Valle Stura ha approvato una rilocalizzazione dell’opera di pochi metri più a monte rispetto alla posizione originaria, così da evitare interferenze con la fascia di rispetto stradale Anas del ponte dell’Olla. L’intervento ricade in un’area classificata come Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC/ZPS “Stura di Demonte”), per la quale sono state predisposte tutte le relazioni tecniche e ambientali necessarie, tra cui la valutazione d’incidenza e la relazione paesaggistica.

Un'opera che si inserisce nella valorizzazione del cicloturismo e della mobilità lenta per cui la Valle Stura si sta confermando tra le mete maggiormente scelte e a cui l'ente intende fornire adeguate strutture, con la sistemazione di diversi percorsi nei comuni di Demonte, Moiola, Gaiola e Roccasparvera. L'intervento attuale è complementare a tali lavori, in quanto collega sentieri esistenti e in fase di realizzazione nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

La delibera, immediatamente eseguibile, rappresenta un passo decisivo verso l’avvio delle fasi operative del cantiere, che una volta riconosciuto il via libera definitivo del finanziamento della Regione, presumibilmente in primavera, consentirà di procedere con l'appalto e l'affidamento lavori e passare alla parte esecutiva a cavallo tra il 2026 e il 2027.