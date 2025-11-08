 / Economia

Economia | 08 novembre 2025, 09:21

La ISCOBE impianti elettrici ricerca personale

Inviare la propria candidatura a info@iscobe.it

La ISCOBE impianti elettrici con sede a Borgo San Dalmazzo è una realtà consolidata del territorio cuneese.

L’azienda è alla ricerca di installatori elettricisti sia specializzati che junior neo diplomati per ampliare il proprio organico.

Specializzati nella costruzione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali sin dal 1976, operiamo anche nel campo delle energie rinnovabili e negli impianti speciali.

E' richiesto un titolo di studio attinente alla mansione specifica, capacità di lavorare in team e patente B.

La sede è a Borgo San Dalmazzo e non sono richieste trasferte plurigiornaliere.

La tipologia di assunzione proposta è full time a tempo indeterminato.

Se vuoi far parte del nostro team scrivici a info@iscobe.it

I.P.

