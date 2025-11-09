 / Cronaca

Cronaca | 09 novembre 2025, 13:13

Addio a "Gipeto", Giovanni Pensa, cittadino onorario e memoria storica di Niella Tanaro

Aveva 93 anni. Il sindaco Mina: "La Comunità perde un punto di riferimento". Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 19.30 nella chiesa di Maria Vergine Assunta a Niella Tanaro dove domani, lunedì 10 novembre alle 11, si terranno i funerali

Giovanni Pensa con il sindaco Mina nel giorno del conferimento della cittadinanza onoraria

Era la memoria storica di Niella Tanaro Giovanni Pensa, per tutti "Gipeto" che si è spento ieri, sabato 8 novembre, in località Poggio, all'età di 93 anni. 

Appassionato di storia, negli anni, aveva collezionato moltissimi libri e ricerche sulla storia del paese, diventando un punto di riferimento per chiunque volesse ricostruire un pezzetto del passato di Niella. 

Lo scorso anno, ad agosto, il sindaco e l'amministrazione comunale avevano scelto di conferirgli la cittadinanza onoraria, insieme a Gianluigi Beccaria, docente emerito dell’Università di Torino, membro dell’Accademia della Crusca e dell'Accademia delle scienze di Torino e il professor Andrea Maia, docente delle superiori, saggista e scrittore con diverse pubblicazioni all'attivo.

"Ho appreso la notizia a Cervere - il commento del sindaco, Gian Mario Mina -. La Comunità perde un punto di riferimento per la storia e le persone. Ricordo con piacere la soddisfazione nel ricevere la Cittadinanza Onoraria...Ci mancherà, ma conserveremo i suoi insegnamenti, grazie anche ai suoi scritti, con racconti e aneddoti di una vita intera. Gipeto era una di quelle persone che lasciano il segno e non sarà facile pensare che non ci sia più.
Faccio le mie più sentire condoglianze e di tutta l'amministrazione alla famiglia".

Lascia la figlia Katia con il marito Luca e la nipote Barbara. 

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 19.30 nella chiesa di Maria Vergine Assunta a Niella Tanaro dove domani, lunedì 10 novembre alle 11, si terranno i funerali. 

Arianna Pronestì

