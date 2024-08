Niella Tanaro ha tre cittadini onorari: Giovanni Pensa "Gipeto" e i prof. Gianluigi Beccaria e Andrea Maia

Persone che sono parte integrante della comunità niellese, che si sono prodigate da sempre al mantenimento della memoria di persone, fatti e aneddoti del paese, raccontando e conservando aneddoti e curiosità della vita quotidiana semplice, mantenendola viva per le generazioni future.

Con queste motivazioni, su proposta del sindaco Gian Mario Mina, questa sera, il consiglio comunale di Niella Tanaro ha approvato all'unanimità il conferimento di tre cittadinanze onorarie, riconoscimento che non era mai stato attribuito prima in paese.

A ricevere l'onorificenza, in una sala consiglio davvero gremita, Giovanni Pensa, "Gipeto", memoria storica del paese, Gianluigi Beccaria, docente emerito dell’Università di Torino, membro dell’Accademia della Crusca e dell'Accademia delle scienze di Torino e il professor Andrea Maia, docente delle superiori, saggista e scrittore con diverse pubblicazioni all'attivo.

"Tre figure importanti per il nostro paese e ci sembra giusto omaggiarli con questo riconoscimento" - il commento del sindaco Gian Mario Mina "Persone che hanno portato in alto nome del nostro Comune, facendolo conoscere in un contesto alto livello culturale e che si sono distinte per l'attaccamento al nostro paese, anche quando, per motivi di lavoro, erano lontane".

"Questa sera - ha concluso il primo cittadino - conferiamo un riconoscimento a tre persone che sono custodi della storia e delle tradizioni del nostro paese, che custodiscono e consegnano il grande libro della vita alle future generazioni. Hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e continueranno a farlo. Ringrazio il consiglio che ha approvato la proposta all'unanimità, a tutti gli intervenuti questa sera e infine a Giovanni Pensa, Gianluigi Beccaria e Andrea Maia, la cittadinanza è un riconoscimento per il vostro impegno, la vostra creatività e il vostro spirito solidaristico a favore del bene comune".