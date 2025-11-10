Cherasco: la biblioteca comunale arriva alla scuola di Bricco

L’amministrazione comunale di Cherasco prosegue il proprio impegno nel potenziamento dei servizi culturali e scolastici, ampliando l’offerta delle biblioteche civiche di Cherasco e Roreto con una nuova iniziativa dedicata alla scuola dell’infanzia e primaria di Bricco.

La scuola di Bricco rappresenta infatti l’unico polo scolastico del territorio che, fino ad oggi, non poteva usufruire direttamente dei servizi di una biblioteca comunale. Per rispondere a questa esigenza, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno portare la biblioteca a Bricco, anziché organizzare lo spostamento degli alunni verso altre sedi.

Per rendere possibile il nuovo servizio, sono state incrementate di complessive 20 ore le risorse destinate al progetto relativo alle “Biblioteche comunali” affidato alla Cooperativa Biblion. In questo modo sarà possibile garantire la presenza regolare di un’attività bibliotecaria anche presso la scuola di Bricco, favorendo la diffusione della lettura e l’educazione culturale fin dalla prima infanzia.

Le attività saranno curate da Barbara Davico, bibliotecaria della Biblioteca Civica di Cherasco, residente nella frazione di Bricco, che ha espresso la disponibilità a occuparsi direttamente del nuovo progetto. La stessa continuerà, inoltre, a seguire la gestione e la valorizzazione dell’Archivio Storico Comunale.

Ufficio Cultura e Assessorato all’Istruzione hanno lavorato fianco a fianco nella costruzione di un progetto condiviso, con lo scopo di rafforzare il ruolo della biblioteca come presidio culturale e, allo stesso tempo, di arricchire l’offerta scolastica.

«Siamo convinti che la lettura sia una delle chiavi fondamentali per la crescita personale e culturale – dichiara la consigliera alla Cultura Mara Degiorgis – portare i libri là dove ci sono i bambini significa investire sul futuro della nostra comunità e rendere la biblioteca un luogo aperto e dinamico, che va incontro ai cittadini di tutte le età. La collaborazione tra biblioteche e scuole fa parte della nostra politica culturale. Grazie al lavoro di Barbara Davico e all’ampliamento delle ore dedicate al progetto, potremo proporre nuove attività di promozione della lettura direttamente nelle classi, creando un ponte concreto tra cultura e formazione».

Sulla stessa linea, l’assessore all’Istruzione Stefania Allasia sottolinea: «Questa iniziativa rappresenta un segnale importante di collaborazione tra scuola e istituzioni. Vogliamo che i bambini scoprano presto la bellezza dei libri e possano viverla ogni giorno, non solo come compito scolastico ma come fonte di curiosità, immaginazione e crescita».

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale di Cherasco conferma la volontà di promuovere l’accesso alla cultura e alla lettura per tutti, valorizzando al contempo le risorse professionali interne e il legame con le comunità del territorio.