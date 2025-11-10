 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 novembre 2025, 11:35

L’Endocrinologia del S. Croce a Congresso

A Roma dal 6 al 9 novembre l'equipe cuneese diretta da Maria Rosa Pia, insieme alle colleghe Elena Castellano e Micaela Pellegrino sono state coinvolte come moderatrici e relatrici

L’Endocrinologia del S. Croce a Congresso

Dal 6 al 9 novembre si è tenuto a Roma il Congresso nazionale dell’Associazione Medici Endocrinologi (AME).

L'equipe cuneese, diretta da Maria Rosa Pia, insieme alle colleghe Elena Castellano e Micaela Pellegrino sono state coinvolte come moderatrici e relatrici in sessioni relative a diverse tematiche endocrinologiche (patologie surrenaliche, disionie e metabolismo osseo rispettivamente). 
Un’altra specialista della Struttura, Irene Comune ha presentato i poster del gruppo cuneese (un raro caso di ipoglicemia, la casistica cuneese dei trattamenti con alcolizzazione percutanei dei nodi tiroidei cistici).

L’evento ha rappresentato una occasione importante di aggiornamento e di interscambio con colleghi da tutta Italia.



 

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium