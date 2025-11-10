L’Endocrinologia del S. Croce a Congresso

Dal 6 al 9 novembre si è tenuto a Roma il Congresso nazionale dell’Associazione Medici Endocrinologi (AME).

L'equipe cuneese, diretta da Maria Rosa Pia, insieme alle colleghe Elena Castellano e Micaela Pellegrino sono state coinvolte come moderatrici e relatrici in sessioni relative a diverse tematiche endocrinologiche (patologie surrenaliche, disionie e metabolismo osseo rispettivamente).

Un’altra specialista della Struttura, Irene Comune ha presentato i poster del gruppo cuneese (un raro caso di ipoglicemia, la casistica cuneese dei trattamenti con alcolizzazione percutanei dei nodi tiroidei cistici).

L’evento ha rappresentato una occasione importante di aggiornamento e di interscambio con colleghi da tutta Italia.





