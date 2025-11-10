 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 novembre 2025, 19:11

Max Mao al Corso delle Tre Età di Verzuolo con “Il Cavalier Servente” e “Storie di Borganza”

L’attore e scrittore presenterà i suoi due romanzi tra storia, fantasia e ricordi di un passato semplice ma autentico

Max Mao in scena

Max Mao in scena

Mercoledì 12 novembre, alle 15, il corso delle Tre Età di Verzuolo (in via Marconi 13) ospiterà Max Mao, attore teatrale e scrittore molto noto e apprezzato nel Cebano-Monregalese.

Durante l’incontro, l’autore proporrà la lettura di alcuni brani tratti dai suoi due libri, “Il Cavalier Servente” e “Storie di Borganza”, entrambi pubblicati dalla casa editrice indipendente cuneese Il Cielo Stellato.

Ambientato sullo sfondo della celebre “bolla dei tulipani”, “Il Cavalier Servente” è un romanzo dai toni insieme storici e fantastici che racconta l’appassionante viaggio di tre improbabili condottieri, protagonisti di un’impresa destinata a cambiare il corso della storia.

Un marchese, un eroe che lo diventa per caso, o forse per destino, e un astuto antagonista reso tale da dolorose vicissitudini personali sono tra i personaggi chiave di una vicenda avvincente e ricca di sfumature.

Il secondo volume, “Storie di Borganza”, raccoglie invece racconti ironici e nostalgici ambientati negli anni ’60, in un piccolo paese del Cuneese che diventa, più che un luogo reale, un luogo dell’anima, dove ritrovare la semplicità e la genuinità di un tempo.

L’incontro è a ingresso libero.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium