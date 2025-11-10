Max Mao al Corso delle Tre Età di Verzuolo con “Il Cavalier Servente” e “Storie di Borganza”

Mercoledì 12 novembre, alle 15, il corso delle Tre Età di Verzuolo (in via Marconi 13) ospiterà Max Mao, attore teatrale e scrittore molto noto e apprezzato nel Cebano-Monregalese.

Durante l’incontro, l’autore proporrà la lettura di alcuni brani tratti dai suoi due libri, “Il Cavalier Servente” e “Storie di Borganza”, entrambi pubblicati dalla casa editrice indipendente cuneese Il Cielo Stellato.

Ambientato sullo sfondo della celebre “bolla dei tulipani”, “Il Cavalier Servente” è un romanzo dai toni insieme storici e fantastici che racconta l’appassionante viaggio di tre improbabili condottieri, protagonisti di un’impresa destinata a cambiare il corso della storia.

Un marchese, un eroe che lo diventa per caso, o forse per destino, e un astuto antagonista reso tale da dolorose vicissitudini personali sono tra i personaggi chiave di una vicenda avvincente e ricca di sfumature.

Il secondo volume, “Storie di Borganza”, raccoglie invece racconti ironici e nostalgici ambientati negli anni ’60, in un piccolo paese del Cuneese che diventa, più che un luogo reale, un luogo dell’anima, dove ritrovare la semplicità e la genuinità di un tempo.

L’incontro è a ingresso libero.