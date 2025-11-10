Mondovì ricorda Emilio Balbo Bertone di Sambuy

Il Comizio Agrario organizza sabato 15 novembre alle 15 presso il giardino del Belvedere a Mondovì Piazza una breve cerimonia per ricordare la posa, 150 anni fa, del monumento a Emilio Balbo Bertone di Sambuy, suo primo presidente.

Il 15 novembre 1875 infatti veniva posta la statua al Sambuy nel centro della piazza Maggiore in Mondovì Piazza. L’opera marmorea dello scultore Pietro Della Vedova era un omaggio della Città di Mondovì ad un uomo che aveva avuto il merito di iniziare la rigenerazione dell’agricoltura monregalese.

Attualmente la statua è posta nel giardino del Belvedere.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

La cerimonia si effettuerà anche in caso di maltempo in locali nei pressi del monumento.

Per conoscere la figura di Emilio Balbo di Sambuy si può leggere la seguente breve biografia: https://comizioagrario.org/emilio-bertone-di-sambuy/

Info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 – Mondovì

comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174.42114 (orario uffici martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12)