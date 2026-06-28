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Comune di Dogliani, ecco a chi vanno le borse di studio per merito scolastico di quest'anno
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Scuole e corsi | 28 giugno 2026, 17:09

Comune di Dogliani, ecco a chi vanno le borse di studio per merito scolastico di quest'anno

Rinnovato il riconoscimento per gli studenti di terza media che hanno saputo distinguersi nel rendimento, promuovendo il loro successo formativo

Comune di Dogliani, ecco a chi vanno le borse di studio per merito scolastico di quest'anno

Rinnovato anche per l’anno scolastico 2025/26 il riconoscimento da parte del Comune di Dogliani alle alunne e agli alunni neodiplomati delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado con l’assegnazione delle Borse di Studio Comunali per Merito Scolastico. 

Il sindaco Claudio Raviola e l’assessore all’Istruzione Sabrina Rolfo, alla presenza dei docenti dell’Istituto Comprensivo prof.ssa Alessia Fia, ins. Maria Gemma Manzi e prof.ssa Tiziana Cabutto, degli alunni e delle loro famiglie, hanno conferito i diplomi di merito agli studenti che, al termine del loro percorso scolastico doglianese, si sono distinti per gli eccellenti risultati conseguiti, frutto di impegno, costanza e dedizione allo studio.

Gli studenti premiati sono:

AGOSTO Arianna

CHIADO’ CAPONET Giada

CORNERO Emma

FERRANDO Valentina

JURAVLE Claudia Georgiana

MANZONE Alessandro Rabbi

MENEGHETTI Maja

MONTENEGRO Leonardo

MOSCONE Filippo

MOZZONE Caterina

ORLANDO Gaia

ROMANA Gabriele

Il progetto è stato realizzato grazie alla donazione di un cittadino doglianese. Le borse di studio assegnate potranno essere utilizzate per l’acquisto di libri e/o materiale scolastico, a sostegno del proseguimento agli studi.

Attraverso questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende valorizzare il merito e riconoscere l’impegno, promuovendo il successo formativo degli studenti che hanno saputo distinguersi nel loro percorso scolastico.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Dirigente Scolastico Elena Sardo insieme a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivi “Luigi Einaudi” di Dogliani per aver aderito al progetto e per la collaborazione per la realizzazione dell’iniziativa.

Un pensiero, infine, a tutti gli studenti che hanno concluso il loro cammino scolastico a Dogliani diplomati A.S. 2025/26 presso l’I.C. “Luigi Einaudi”, plesso di Dogliani, rivolgendo loro i migliori auguri per un sereno e proficuo proseguimento degli studi nella Scuola Secondaria di secondo grado.

c.s.

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