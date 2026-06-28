Comune di Dogliani, ecco a chi vanno le borse di studio per merito scolastico di quest'anno

Rinnovato anche per l’anno scolastico 2025/26 il riconoscimento da parte del Comune di Dogliani alle alunne e agli alunni neodiplomati delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado con l’assegnazione delle Borse di Studio Comunali per Merito Scolastico.

Il sindaco Claudio Raviola e l’assessore all’Istruzione Sabrina Rolfo, alla presenza dei docenti dell’Istituto Comprensivo prof.ssa Alessia Fia, ins. Maria Gemma Manzi e prof.ssa Tiziana Cabutto, degli alunni e delle loro famiglie, hanno conferito i diplomi di merito agli studenti che, al termine del loro percorso scolastico doglianese, si sono distinti per gli eccellenti risultati conseguiti, frutto di impegno, costanza e dedizione allo studio.

Gli studenti premiati sono:

AGOSTO Arianna

CHIADO’ CAPONET Giada

CORNERO Emma

FERRANDO Valentina

JURAVLE Claudia Georgiana

MANZONE Alessandro Rabbi

MENEGHETTI Maja

MONTENEGRO Leonardo

MOSCONE Filippo

MOZZONE Caterina

ORLANDO Gaia

ROMANA Gabriele

Il progetto è stato realizzato grazie alla donazione di un cittadino doglianese. Le borse di studio assegnate potranno essere utilizzate per l’acquisto di libri e/o materiale scolastico, a sostegno del proseguimento agli studi.

Attraverso questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende valorizzare il merito e riconoscere l’impegno, promuovendo il successo formativo degli studenti che hanno saputo distinguersi nel loro percorso scolastico.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Dirigente Scolastico Elena Sardo insieme a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivi “Luigi Einaudi” di Dogliani per aver aderito al progetto e per la collaborazione per la realizzazione dell’iniziativa.

Un pensiero, infine, a tutti gli studenti che hanno concluso il loro cammino scolastico a Dogliani diplomati A.S. 2025/26 presso l’I.C. “Luigi Einaudi”, plesso di Dogliani, rivolgendo loro i migliori auguri per un sereno e proficuo proseguimento degli studi nella Scuola Secondaria di secondo grado.