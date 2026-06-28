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Record Sara Curtis, Cirio: &quot;Orgoglio dell'italia e del nostro Piemonte&quot;
Record Sara Curtis, Cirio: "Orgoglio dell'italia e del nostro Piemonte"
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Attualità | 28 giugno 2026, 20:16

Record Sara Curtis, Cirio: "Orgoglio dell'italia e del nostro Piemonte"

Così il presidente della Regione Piemonte commenta la nuova straordinaria impresa conquistata dalla 20enne cuneese

Record Sara Curtis, Cirio: &quot;Orgoglio dell'italia e del nostro Piemonte&quot;

“Ho potuto congratularmi poco fa con la nostra straordinaria Sara Curtis, che oggi ha superato ogni record e stabilito il terzo primato nazionale al Trofeo Settecolli di Roma nei 50 stile dopo i 100 stile di ieri e i 50 dorso di venerdì, centrando anche il record europeo. - dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Ringrazio il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha assistito oggi alle gare al Foro Italico e me l’ha passata al telefono subito dopo il risultato. È stato un onore congratularmi direttamente con lei: le ho detto che è stata bravissima e che è l’orgoglio dell’Italia e del nostro Piemonte”.

c.s.

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