Ben Harper incanta Alba: applausi e grande partecipazione per l'apertura di Collisioni

Si è aperta nel segno della grande musica internazionale la diciottesima edizione di Collisioni, il festival dall’anima agri rock: una Piazza Medford gremita ha accolto Ben Harper e la storica formazione The Innocent Criminals, protagonisti di una serata intensa e partecipata che ha inaugurato ufficialmente l’edizione 2026.

Per due ore Ben Harper ha attraversato i momenti più significativi della sua carriera, alternando blues, rock, soul, folk e reggae in uno spettacolo che ha confermato tutto il carisma di uno degli artisti più autorevoli della scena internazionale. La perfetta intesa con gli Innocent Criminals e la straordinaria capacità di entrare in sintonia con il pubblico hanno reso il concerto un'esperienza di grande intensità, accompagnata da applausi e da un'atmosfera di altissima partecipazione.

Con l'appuntamento di apertura dedicato a Ben Harper prende ufficialmente il via la nuova edizione di Collisioni, che ancora una volta conferma la capacità e la voglia di mettere in dialogo mondi musicali, generazioni e pubblici differenti, affiancando grandi protagonisti della scena internazionale ai talenti che stanno ridefinendo il panorama musicale contemporaneo.

Il festival entrerà ora nel vivo nel weekend del 4 e 5 luglio con le attesissime Giornate Giovani, realizzate in collaborazione con Banca d'Alba, due appuntamenti che confermano la capacità di Collisioni di raccontare la musica contemporanea in tutte le sue sfumature, ospitando alcuni dei nomi più significativi della scena nazionale e internazionale.

Sabato 4 luglio Piazza Medford ospiterà una vera e propria maratona live dedicata all'indie italiano e al nuovo cantautorato.

Ad aprire la line up sarà Alfa, protagonista della sua unica data in Piemonte, reduce da una stagione straordinaria e da tour che hanno registrato il tutto esaurito non solo in Italia ma anche in Europa, confermandolo tra i nomi di riferimento della nuova scena cantautorale italiana.

Nella stessa giornata è atteso Frah Quintale, per l'unica data estiva in Piemonte del suo tour in occasione della pubblicazione del nuovo album Amor Proprio. Artista in continua evoluzione, oggi conta oltre 3 milioni di ascoltatori su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d'oro.

Salirà quindi sul palco Marco Castello, anche lui protagonista della sua unica data piemontese, che porterà ad Alba i brani del nuovo album Quaglia Sovversiva, confermando quel personale incontro tra pop, jazz e funk che lo ha reso una delle figure più originali della nuova scena indipendente italiana.

Completerà il cartellone Andrea Cerrato, all'unica apparizione estiva in Piemonte. Cantautore e content creator, ha conquistato oltre un milione di follower grazie ai progetti HITALIANE e Scrivo una canzone su, diventando uno dei fenomeni più interessanti della nuova musica italiana.

Domenica 5 luglio Collisioni accenderà invece i riflettori sulle sonorità urban contemporanee, confermando la capacità del festival di accogliere e valorizzare anche i linguaggi delle nuove generazioni.

Protagonista sarà Morad, vero e proprio nome di punta della scena urban europea. Rapper spagnolo di origine marocchina, amatissimo dagli under 22 di tutta Europa, raggiunge oltre 14 milioni di streaming settimanali su Spotify e ha costruito il proprio successo in maniera completamente indipendente, senza il supporto di una major, arrivando a collezionare centinaia di milioni di visualizzazioni.

Tornerà poi a Collisioni Sayf, per l'unica data piemontese del suo Santissimo Tour, dopo il primo disco d'oro della carriera conquistato con Tu mi piaci tanto. La sua cifra stilistica unisce rap e cantautorato, melodie e barre, racconti di strada e canzoni d'amore, sonorità sudamericane, influenze arabe e tradizione musicale genovese, dando vita a uno dei linguaggi più originali dell'attuale panorama italiano.

A chiudere il programma sarà Nerissima Serpe, una delle voci più interessanti della nuova scena italiana, capace di mescolare attitudine urban, estetica contemporanea e forte impatto live. Ha appena pubblicato l'album Nerissima, con i featuring di Artie 5ive, Kid Yugi, Madame, Papa V, Promessa e Latrelle.

Dal rock internazionale all'indie, fino all'urban contemporaneo, Collisioni prosegue così il proprio racconto della musica di oggi, confermandosi uno degli appuntamenti culturali e musicali più riconoscibili e attesi dell'estate italiana, capace di richiamare ogni anno ad Alba migliaia di spettatori provenienti da tutta Italia e di mettere in dialogo grandi protagonisti della scena mondiale e gli artisti che stanno ridefinendo il panorama musicale contemporaneo.