Storia a lieto fine per una coppia di anziani che si separa in vista del temporale non ritrovandosi

Allarme rientrato nel tardo pomeriggio di oggi, 28 giugno, a Pian delle Gorre, nel territorio di Chiusa di Pesio, dove una coppia di anziani si è persa di vista durante una passeggiata a causa dell'arrivo improvviso del temporale.

Per ripararsi dalla pioggia, il marito ha raggiunto l'auto per recuperare un ombrello, lasciando la moglie sul sentiero. Tornato pochi minuti dopo, però, della donna non c'era più traccia. Anche i tentativi di contattarla al telefono cellulare non hanno avuto esito e così, intorno alle 17.30, è stato lanciato l'allarme.

Sul posto stavano convergendo i vigili del fuoco, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e quelli del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per avviare le ricerche.

Fortunatamente, durante i contatti telefonici con la centrale del Comando dei vigili del fuoco di Cuneo, il marito ha seguito l'indicazione di ridiscendere verso la Certosa di Pesio. Proprio lungo il percorso ha ritrovato la moglie, che con ogni probabilità aveva imboccato un diverso sentiero di rientro senza riuscire a ricongiungersi immediatamente con lui.

L'intervento della macchina dei soccorsi è stato così abortito prima che le operazioni di ricerca venissero avviate, concludendosi fortunatamente senza conseguenze.