Auto contro moto a Castiglione Falletto: due feriti non gravi

Incidente stradale, questa mattina, a Castiglione Falletto.
Per cause da accertare un'auto si è scontrata con una moto sulla SP3, nei pressi dell'Azienda Agricola Azelia.
Il bilancio è di due feriti non gravi, uno (il motociclista) in codice giallo, l'altro (il conducente della macchina) in codice verde.
Sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco con la squadra di Alba ed i carabinieri. Sul posto anche l'elisoccorso, allertato in maniera precauzionale.
Il sinistro si è verificato attorno alle 10.30.