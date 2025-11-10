 / Cronaca

Cronaca | 10 novembre 2025, 11:29

Auto contro moto a Castiglione Falletto: due feriti non gravi

Il sinistro si è verificato sulla provinciale 3 attorno alle 10,30: sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco con la squadra di Alba ed i carabinieri. Intervenuto anche l'elisoccorso

Incidente stradale, questa mattina, a Castiglione Falletto.

Per cause da accertare un'auto si è scontrata con una moto sulla SP3, nei pressi dell'Azienda Agricola Azelia.

Il bilancio è di due feriti non gravi, uno (il motociclista) in codice giallo, l'altro (il conducente della macchina) in codice verde.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco con la squadra di Alba ed i carabinieri. Sul posto anche l'elisoccorso, allertato in maniera precauzionale. 

Il sinistro si è verificato attorno alle 10.30.

