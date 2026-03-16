Scontro tra auto e furgone in via Savigliano a Roreto di Cherasco

La rotatoria posta all’imbocco di via Savigliano, sulla Strada Provinciale 662, presso la sede dell’azienda Tesisquare, è stata il teatro di un incidente che nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 marzo, ha visto un furgone andare a scontrarsi violentemente contro un’automobile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, che hanno verificato le condizioni dei feriti, fortunatamente non gravi, e provveduto a prestare loro le prime cure.

Presente sul posto anche la Polizia Locale di Cherasco intervenuta per regolare la circolazione stradale sul traffico incrocio e per effettuare i rilievi dell’incidente.