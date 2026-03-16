Centallo, finisce con l'auto fuori strada e si schianta contro un terrapieno

E’ stato trasportato all’ospedale "Santa Croce" con un codice di gravità giallo il 22enne che nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 marzo, alla guida della propria vettura, è stato suo malgrado protagonista di un grave incidente stradale verificatosi sulla Strada Provinciale 169 a Centallo, in direzione Fossano.
Per cause in corso di accertamento l’auto guidata dal giovane è uscita di strada terminando la propria corsa contro un terrapieno.
In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, insieme ai vigili del fuoco partiti dal Comando Provinciale di Cuneo.