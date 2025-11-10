Bra, martedì 11 novembre nuovo appuntamento con il Gruppo Biblico

Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero. Con questo spirito, martedì 11 novembre, alle ore 20.30, è in programma un nuovo appuntamento del Gruppo Biblico di Bra.

Il ritrovo è nella chiesa di San Giovanni Battista per la lettura e il commento del Vangelo di Luca con intervento del prof. Angelo Fracchia (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594).

Gli incontri di questo XXVI anno del Gruppo Biblico, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti.