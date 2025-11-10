"Musiche da Oscar": ad Alba l'omaggio a Ennio Morricone

Uno speciale omaggio al maestro Ennio Morricone dal titolo “Musiche da Oscar”, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini, con le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film, dagli esordi con Sergio Leone, Elio Petri, Bernardo Bertolucci, fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore e Tarantino.

Protagonista strumentale è l’Ensemble LE MUSE, che ha rappresentato l’eccellenza musicale italiana all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’Unione Europea nel 2015.

Diretto al pianoforte dal suo fondatore, il maestro Andrea Albertini, l’ensemble ci conduce attraverso un viaggio emozionale nell’universo creativo di Morricone, creando uno straordinario omaggio in musica, parole e immagini, che nel 2017, al teatro Mohamed V di Rabat in Marocco, gli è valso l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Voce solista della serata è Angelica Depaoli, accompagnata anche dalle storie, che si celano dietro queste musiche indimenticabili, che il maestro Andrea Albertini racconta, arricchendo ogni brano di aneddoti, curiosità e note storiche. Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva grazie alle scene di alcuni film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi.

“C’era una volta il west”, “Il Buono il brutto e il cattivo”, “Giù la testa”, le magiche atmosfere di “Mission”, le tinte più moderne di “Malena”, “Nuovo cinema Paradiso”, per approdare a “The hateful eight”, la colonna sonora che gli ha fatto vincere l’Oscar nel 2016. Non solo colonne sonore, ma anche un Morricone che forse non ci aspettavamo, e cioè il Morricone autore di canzoni come “Se Telefonando” (portata al successo da Mina) e “Here’s to you” (cantata da Jon Baez).

Sabato 15 novembre, ore 21 Alba - Teatro Sociale G. Busca Piazza Vittorio Veneto

Il Teatro Verdi di Montecatini Terme presenta in collaborazione con Associazione Ritorno all’opera Omaggio a Morricone - “Musiche da Oscar”

Pianoforte e direzione Andrea Albertini

Orchestra Ensemble Le Muse

Voce solista Angelica Depaoli