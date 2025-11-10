Marene celebra il 4 Novembre. Il sindaco Deninotti: “Uniti nel ricordo e nei valori della nostra Nazione” [FOTO]

La commemorazione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si è tenuta ieri, domenica 9 novembre, a Marene, in un clima di raccoglimento e partecipazione.

La ricorrenza, che ogni anno invita a rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la vita per la Patria durante i conflitti mondiali, ha coinvolto numerosi marenesi, le autorità civili e militari e religiose, oltre ai bambini della scuola primaria.

Le celebrazioni sono iniziate alle 9 con la messa in parrocchia, in suffragio dei caduti e dei civili morti per cause di guerra. Subito dopo, attorno alle 10, la cerimonia si è spostata presso il monumento ai Caduti, di fronte alla biblioteca civica.

Dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro, è intervenuto il sindaco Alberto Deninotti per il discorso commemorativo.

Come da tradizione, i bambini della scuola primaria hanno deposto un garofano rosso ai piedi del monumento, accompagnati dalle note solenni della tromba che suonava il Silenzio d’ordinanza. Un gesto semplice ma carico di significato, che unisce le nuove generazioni al ricordo di chi ha donato la vita per la libertà.

Nel suo intervento, il sindaco Alberto Deninotti ha ricordato l’importanza della ricorrenza: “Oggi abbiamo commemorato insieme una data importante nella storia del nostro Paese: il 4 Novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’Italia, in questo giorno, ricorda l’Armistizio di Villa Giusti, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e di portare a compimento il processo di unificazione nazionale».

Il primo cittadino ha poi sottolineato il valore attuale di questa giornata: “È un’opportunità per rinnovare il nostro impegno verso i valori di libertà, democrazia e solidarietà, l’inizio di un percorso di unità e coesione per il nostro popolo. Ricordiamo con gratitudine i nostri soldati, i nostri eroi, che hanno difeso i confini della Patria e garantito la pace delle generazioni future”.

Infine, Deninotti ha rivolto un pensiero alle famiglie dei caduti, testimoni del sacrificio e della resilienza: “Il 4 Novembre non è solo una commemorazione, ma un richiamo all’unità. Oggi più che mai dobbiamo abbandonare le divisioni e lavorare per obiettivi comuni. Insieme, onoriamo il nostro passato e costruiamo il nostro futuro”.

[Franca Nervo del circolo Acli di Marene mentre legge la "Preghiera dei combattenti"]

La cerimonia si è conclusa con la “Preghiera dei combattenti” letta da Franca Nervo del circolo Acli di Marene.