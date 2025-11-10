Edoardo Massolino è il nuovo presidente della consulta provinciale degli studenti di Cuneo

Si sono svolte oggi le elezioni per la presidenza della consulta provinciale degli studenti di Cuneo, che rappresenta circa 25.000 studenti della Granda.

A uscirne vincitore è stato Edoardo Massolino, rappresentante eletto per il Liceo Classico Govone di Alba, a discapito di Alisea Pizzillo, rappresentante del Cravetta-Marconi di Savigliano.

Inizialmente erano 5 i candidati alla presidenza e, successivamente alla prima votazione, si è passati al ballottaggio tra i due più votati. Tuttavia, si è dovuto ricorrere a una doppia votazione con una sfida alla pari tra Edoardo Massolino e Alisea Pizzillo: al primo turno hanno totalizzato ambedue 23 voti, con 2 schede nulle. Al secondo ballottaggio ha avuto la meglio Massolino, eletto presidente con 25 voti, mentre Pizzillo, con i suoi 23 voti, si è portata a casa la vicepresidenza.

Durante la prima assemblea plenaria di quest’anno sono state inoltre formate le commissioni tematiche: salute mentale e inclusione, PCTO e mobilità internazionale, orientamento e collaborazione con enti terzi e infrastrutture.

Oltre ad esse, sono stati anche nominati i presidenti di area (geografica).

Edoardo Massolino prenderà, dunque, il posto di Riccardo Spolaore, presidente uscente, oltre che consigliere comunale ad Alba. Intrecci con il passato, invece, per la vice presidenza, con Giovanni Caligaris che quest’anno non raggiunge il ballottaggio e si deve accontentare della presidenza della commissione “Orientamento e collaborazione con enti terzi". Il posto lasciato vuoto dal rappresentante del Bodoni sarà occupato da Alisea Pizzillo, sorella di Angelica Pizzillo, delegata uscente della consulta provinciale.



