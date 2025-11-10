 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 10 novembre 2025, 08:06

Le quinte dell’Arimondi Eula alla scoperta di Barcellona

Un viaggio d’istruzione tra arte, cultura e amicizia: gli studenti di Savigliano e Racconigi raccontano un’esperienza indimenticabile tra Gaudí, Dalí e i colori della Catalogna

Gli studenti a Barcellona

Gli studenti a Barcellona

Il viaggio di istruzione rappresenta sempre un momento significativo, a lungo atteso, nel percorso scolastico. Nei giorni scorsi, per le classi quinte dell’indirizzo liceale dell’ Istituto “Arimondi Eula” di Savigliano e Racconigi, si è svolto il viaggio tanto desiderato a Barcellona, che è stato un’esperienza unica e indimenticabile, come hanno raccontato gli studenti al ritorno. 

La città catalana colpisce sempre per la sua storia, la tradizione, la spiritualità, la cultura e l’arte. Rimangono tra i ricordi più apprezzati la Sagrada Família, imponente nella sua struttura e  decorata da straordinarie sculture, dove arte e spiritualità si fondono. Colpiscono per la loro unicità anche Casa Batlló, in cui emergono le doti peculiari di Gaudí, la Cattedrale gotica, la Cattedrale del Mare, ma anche i luoghi più caratteristici, propri della tradizione, come la Boqueria, con i suoi colori, profumi e sapori, e la famosa Rambla al centro della città. 

A corredo della visita della capitale catalana, impossibile da riassumere in poche righe, hanno colpito l’attenzione dei ragazzi anche la città fortificata di Carcassonne e il museo di Dalí a Figueres, così come i paesaggi suggestivi della Camargue, ammirati sulla via del ritorno. 

E poi rimangono nel cuore e nella memoria i momenti trascorsi insieme ai propri compagni, la condivisione di un’esperienza unica che rimarrà tra i ricordi più belli e indimenticabili del percorso scolastico. La gita si è rivelata un’occasione utile per approfondire quanto appreso sui banchi di scuola, ma anche per la propria crescita personale e per rinsaldare legami di amicizia. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium